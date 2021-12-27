Yeşil Sol Parti: Çevre felaketlerinin giderek daha fazla yaşanması beklenirken bu konuda yeterli ödeneğin ayrılmıyor olması önemli bir eksiklik

Yeşil Sol Parti, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini ekolojik açıdan değerlendirdi. Değerlendirmede, "Çevre felaketlerinin giderek daha fazla yaşanması beklenirken bu konuda yeterli ödeneğin ayrılmıyor olması önemli bir eksiklik" vurgusu yapıldı.

Yeşil Sol Parti hazırladığı raporda, "Ülkemizde var olan 16 bakanlık içinde bütçeden en az pay alan bakanlık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. 2021 yılı bütçesinde Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Programı kapsamında bakanlığa ayrılan tahsisat 1.824 milyon liradır. 2022 yılı bütçesinde bu programa ayrılan tahsisat 2.652 milyon liradır. Aslında 828 milyonluk çok küçük bir artışla bakanlığın adının değiştirilmesine paralel uygulamaların gerçekleştirilmesi sağlanamayacaktır. Bu, bakanlık adının değiştirilmesi dışında değişen bir durum olmadığının önemli kanıtlarından biridir. Çevre İdari Para Cezalarından beklenen gelirler toplamı 2021 yılında 28 milyon liradır. 2022 yılı için öngörülen gelir tahmini tutarı ise 27 milyon liraya düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Çevreye verilen veya verilebilecek zararların önlenmesi konusunda kararlılığı ve caydırıcılığı gösteren bu rakam da çevre konusunda duyarlılığın artabileceği konusunda umutlu olmamıza olanak sağlamamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine baktığımızda durum farklı değildir. 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe tahsisatı 51,518 miyar lira, 2022 yılı bütçesi ise 64,653 milyar liraya çıkartılmıştır. Artış miktarı 13,135 milyar lira ve artış oranı %25’tir. Tarımın payı ve ormancılıkla ilgili harcamalarda öngörülen artış bilinemediğinden ormanların korunması konusundaki kararlılığı gösterebilecek tahsisat artışı da bilinememektedir. Ancak Ormanların ve Doğanın Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Anlayışı Programına 2021 yılı bütçesinde konulan ödenek 3,066 milyar liradan 2022 yılı bütçesinde 4,738 milyar liraya artırılmıştır. %67 oranında büyük bir artış olmakla birlikte, artan tahsisat 1,672 milyar liradır. Orman Genel Müdürlüğü’nün 4,206 milyar lira olan 2021 yılı tahsisatı 2022 yılı bütçesinde 6,221 milyar liraya çıkartılmıştır. %48’ lik bir artış olması 2,065 liralık bir ödenek artışı ile orman varlığımızın korunması konusundaki harcamalarda kullanılacağını varsayarsak, radikal uygulama değişikliklerini harekete geçirecek bir tahsisat artışı olarak düşünülmesi zordur."

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