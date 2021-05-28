Yeşil Sol Parti, 3. Olağan Kongresi'ni çevrimiçi gerçekleştirdi; Ayşe Erdem ve İbrahim Akın yeni eş sözcüler seçildi

Yeşil Sol Parti, pandemi nedeniyle 3. Olağan Konferans/Kongresi'ni çevrimiçi gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk defa bir siyasi partinin çevrimiçi oy kullandığı seçimlerde Ayşe Erdem ve İbrahim Akın yeni eş sözcüler olarak seçildiler. Parti Meclisi’nde en fazla oyu HDP Kobanê davasından tutuklu LGBTİ Cihan Erdal aldı.

Kongreden sonra yayımlanan sonuç bildirgesi ise şöyle:

"Hayat toplumsal muhalefeti daha örgütlü olmaya davet etmektedir. Bunun gereğini yerine getirmek ve mücadele içinde örgütlenmek zorundayız. Yeşil Sol parti olarak fikirlerimizi sonuna kadar anlatıp savunarak böyle bir örgütlenmenin içinde yer alacağız. Bunu yaparken örgütsel kıskançlıkla değil ezilenlerin genel çıkarları için mücadele edeceğiz. Kurulduğu günden beri iktisadi adalet, tanınma adaleti, katılım adaleti ile çevre ve iklim adaleti fikrini savunan bir parti olarak bu amaçlar için herkesle işbirliği yapmaya açığız.

Genel seçim hazırlığı

Önümüzdeki dönemde bir genel seçim çalışmasıyla karşı karşıya kalacağımızı ifade etmek gerekir. Dolayısıyla hem partimizin hem de bileşeni olduğumuz HDP’nin yerel seçimlerde sağlanmış olan ortak bir muhalefet cephesine benzer ama onu da aşan ve büyüten bir yaklaşımla, tek adam rejiminin iktidarının sonlandırılması için en geniş demokrasi ittifakının hayata geçirilmesi için bugünden insiyatif almalı ve çalışılmalıdır.



Hayatın içinde örgütlenmekte kararlıyız. Doğayı, yaşamı, demokrasiyi, adaleti savunan koskocaman bir ailenin parçası olduğumuzu biliyoruz. Bütün zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyor ve yeşil, özgür, eşit bir dünya yaratma kararlılığımızı dile getiriyoruz.”