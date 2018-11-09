Yeşil sahalardan bir efsane geçti; Didier Drogba veda etti

Didier Drogba, formasını giydiği ABD 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu.

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, formasını giydiği ABD 2. Futbol Ligi'nde (USL) mücadele eden Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu.

Önceki turlarda attığı 3 golle Phoenix Rising'in USL Kupası'nda finale kalmasında önemli rol üstlenen 40 yaşındaki Drogba, takımının Louisville City'ye 1-0 mağlup olmasıyla kariyerinin son maçında kupa kaldırma şansını kaçırdı.

Drogba, geçen mart ayında yaptığı açıklama ile USL'de sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Fildişi Sahilli yıldız, ABD'de yaşayan Türk iş adamı Berke Bakay'ın sahibi olduğu Phoenix Rising'ın geçen yıl ortağı da olmuştu.

Galatasaray'da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Montreal Impact ve son olarak Phoenix Rising formalarını giydi.

Kulüp kariyerinde 685 maçta 300 gol ve 114 asistle oynayan Drogba, milli takımda ise 104 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'dan Drogba paylaşımı

Galatasaray Kulübü, futbol hayatını noktalayan eski futbolcusu Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu için "Bir futbolcudan çok daha ötesi. Bu güzel oyuna kazandırdığın her şey için teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

Aktif futbol yaşantısını 40 yaşında sonlandıran Didier Drogba, 2012-2013 ve 2013-2014'te toplam 1,5 sezon Galatasaray forması giymişti.