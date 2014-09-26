T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeşil sahalara giren 'kaybolan sprey' kanser tehlikesiyle yasaklandı!

Alman Bild gazetesinin haberine göre, FIFA'nın bütün ülkelerde kullanılmasını tavsiye ettiği köpük boya (sprey) Almanya'da yasaklandı

26 Eylül 2014 17:14

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya futbol liglerinde kullanılan 'kaybolan köpük boya' (sprey), kanserojen madde içerdiği iddiasıyla Almanya'da yasaklandı.

FIFA'nin ilk kez 2014 Dünya Kupası'nda uygulanmasına izin verdiği, Türkiye'de de bu sezondan itibaren kullanılan 'kaybolan köpük boya' hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, FIFA'nın bütün ülkelerde kullanılmasını tavsiye ettiği köpük boya (sprey) Almanya'da yasaklandı. FIFA'nın önerisi üzerine spreyi kullanmak için Alman Denetleme Kurumu'ndan (TÜV) izin isteyen Almanya Futbol Federasyonu'na olumsuz yanıt verildi.

TÜV Rheinland'da görevli olan Doktor Greta Dau, Arjantin'de üretilen sprey için "Almanya'da kullanılamaz. Şimdiki haliyle de izin verilmesine imkân yok" dedi.

Söz konusu spreyin hormonları tetikleyen 'paraben' adlı kimyasal madde içerdiği belirtildi. Bunun yanı sıra sprey kutusunun üzerinde yeteri kadar uyarı sembollerinin olmadığı ve içindeki sıvı miktarının Avrupa standartlarına uymadığı tespit edildi.

Almanya Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kullanılan spreyin kullananlara para cezası verecek.

Almanya'da 12.95 Euro'ya satılan bu spreyler Türkiye'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa liglerinde de serbest.

Almanya, 'paraben' yüzünden bu spreyi yasaklayan ilk ülke oldu. Bugüne dek diğer ülkelerden bu madde konusunda herhangi şikayet gelmediği belirtildi.

 

Paraben nedir?

 

Birçok kozmetik ve kişisel bakım ürününde kullanılan, düşük maliyetli,zararlı bakteri ve mantar üremesini engelleyen ayrıca ürünlerin raf ömürlerini uzatan bir koruyucu madde.

 

Paraben'in zararları

 

Meme kanseri olan kadınlardan alınan tümör örneklerinde oldukça fazla miktarda paraben tespit edildi. Vücuttaki hormonal reaksiyonları artıran kimyasal bileşiklerin kullanılması özellikle de östrojen hormonu ile yükselmesi, meme kanserinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Edinburgh Üniversitesi  onkoloji uzmanlarının üzerinde yaptığı bir araştırmada 20 farklı tümörün 18’inde paraben bulunduğu saptandı.

ETİKETLER

spreyalmanyabundesligaboyakanserparaben

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24