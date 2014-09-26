Yeşil sahalara giren 'kaybolan sprey' kanser tehlikesiyle yasaklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya futbol liglerinde kullanılan 'kaybolan köpük boya' (sprey), kanserojen madde içerdiği iddiasıyla Almanya'da yasaklandı.

FIFA'nin ilk kez 2014 Dünya Kupası'nda uygulanmasına izin verdiği, Türkiye'de de bu sezondan itibaren kullanılan 'kaybolan köpük boya' hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, FIFA'nın bütün ülkelerde kullanılmasını tavsiye ettiği köpük boya (sprey) Almanya'da yasaklandı. FIFA'nın önerisi üzerine spreyi kullanmak için Alman Denetleme Kurumu'ndan (TÜV) izin isteyen Almanya Futbol Federasyonu'na olumsuz yanıt verildi.

TÜV Rheinland'da görevli olan Doktor Greta Dau, Arjantin'de üretilen sprey için "Almanya'da kullanılamaz. Şimdiki haliyle de izin verilmesine imkân yok" dedi.

Söz konusu spreyin hormonları tetikleyen 'paraben' adlı kimyasal madde içerdiği belirtildi. Bunun yanı sıra sprey kutusunun üzerinde yeteri kadar uyarı sembollerinin olmadığı ve içindeki sıvı miktarının Avrupa standartlarına uymadığı tespit edildi.

Almanya Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kullanılan spreyin kullananlara para cezası verecek.

Almanya'da 12.95 Euro'ya satılan bu spreyler Türkiye'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa liglerinde de serbest.

Almanya, 'paraben' yüzünden bu spreyi yasaklayan ilk ülke oldu. Bugüne dek diğer ülkelerden bu madde konusunda herhangi şikayet gelmediği belirtildi.

Paraben nedir?

Birçok kozmetik ve kişisel bakım ürününde kullanılan, düşük maliyetli,zararlı bakteri ve mantar üremesini engelleyen ayrıca ürünlerin raf ömürlerini uzatan bir koruyucu madde.

Paraben'in zararları

Meme kanseri olan kadınlardan alınan tümör örneklerinde oldukça fazla miktarda paraben tespit edildi. Vücuttaki hormonal reaksiyonları artıran kimyasal bileşiklerin kullanılması özellikle de östrojen hormonu ile yükselmesi, meme kanserinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Edinburgh Üniversitesi onkoloji uzmanlarının üzerinde yaptığı bir araştırmada 20 farklı tümörün 18’inde paraben bulunduğu saptandı.