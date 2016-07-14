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Dünya
Deutsche Welle

Yeşil politikacı: İncirlik NATO sorunu yapılmasın

Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour, Türkiye ile Almanya arasındaki İncirlik krizinin NATO meselesi haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

14 Temmuz 2016 15:52


Yeşiller Partisi'nin dış politika sözcüsü Omid Nouripour, Alman milletvekillerine İncilik’te görev yalan Alman askerlerini ziyaret izni verilmemesinin bir NATO sorunu haline getirilmemesi gerektiği yönünde uyardı. Alman televizyonu ARD'nin Morgenmagazin adlı programına konuk olan Nouripour, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reddedici tutumunun IŞİD'le mücadele kapsamında NATO misyonuna Almanya’nın katılıp katılmamasını etkilememesini gerektiğini savundu.

Ankara’nın Alman milletvekillerine yönelik İncirlik tutumunu "küstahlık" olarak niteleyen Yeşiller Partili politikacı "Erdoğan ile uğraşmak zor bir iş" diye konuştu. Nouripour, "Ama yine de Almanya ve Türkiye arasındaki ikili bir sorunun NATO meselesi yapılması yanlış" dedi.

NATO misyonu

NATO misyonu çerçevesinde modern radar ve iletişim teknikleri ile donanımlı AWACS uçakların İncirlik’e yerleştirilmesi ve bu uçakların Suriye ile Irak hava sahalarını kontrol altında tutması öngörülüyor. Ancak Alman askerlerinin bu yurtdışı görevine katılmasının Federal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, dün akşam katıldığı bir televizyon programında Ankara’nın Alman milletvekillerine İncilik’te görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemesi halinde AWACS uçaklarının İncirlik'e gönderilmeyebileceğini kaydetmişti.

Ankara'nın tepkisinin Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen soykırım kararı olduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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