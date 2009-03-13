Yeşil pasaportlu düdük!

Köşe yazarı Oray Eğin’e, bu kez Türkiye'nin en ünlü komedyeni sert çıktı! Olay yaratacak kelimeler...



İşte Ali Eyüboğlu’nun Milliyet'teki yazısı



Bir davette karşılaştığım Ali Atıf Bir’i tebrik etmek istedim. Çünkü, Bir’in Kanaltürk’te ekrana gelen “Atıf Hoca ile Reklam ve Rekabet” programının Cem Yılmaz’lı bölümünü çok beğendim.



“Atıf Hoca ile Reklam ve Rekabet”, Yılmaz’ın daha önce Show TV’de ortalığı yıkıp geçtiği “Var Mısın Yok Musun?” gibi bir eğlence programı olmamasına rağmen söyledikleriyle ekran karşısındakilere yine de keyifli anlar geçirtti.



Bir, bu akşam ekrana gelecek Cem Yılmaz’lı ikinci bölümün, ilkinden daha renkli olduğunu söyledi. Bir, “Üstelik bu bölümde müthiş de bir bomba var” dedi. Bunun ne olduğunu merak edip Bir’i sıkıştırdım, o da “bomba”yı patlattı:





“Cem Yılmaz, Oray Eğin’e ‘düdük’ dedi”



Akşam yazarı Oray Eğin’le Cem Yılmaz arasında ne gibi bir husumet olduğunu bilmediğim için ünlü komedyenin niye böyle bir çıkış yaptığını öğrenmek için Bir’den programın o bölümünün deşifresini istedim. Gelen metin gösterdi ki Yılmaz’ın Eğin’e yaptığı gönderme “düdük”le sınırlı değil.



Yılmaz, Eğin’in, eski bakanlar, milletvekilleri, üst düzey devlet memurları ile onların eşleri ve çocuklarına verilen ve birçok ülkeye vizesiz giriş ayrıcılığı olan “yeşil pasaport”a sahip olmasını da taktı!



“Korsandan mı izleyeyim düdük?”



İşte Cem Yılmaz’ın bu akşam Kanaltürk’te ekrana gelecek “Atıf Hoca ile Reklam ve Rekabet”te Oray Eğin için söyledikleri:

Ali Atıf Bir: Slumdog Millionaire’i izledin mi?

Cem Yılmaz: İzledim.

A.A.B.: Nasıl değerlendiriyorsun?

C.Y.: Sağolsun Oray Eğin bana kasedini göndermiş. Oradan izledim.

A.A.B.: Slumdog Millionaire’i?

C.Y.: Evet. Çünkü onda var herhalde, bir programa çıkmıştım, diyor ki işte “İzlememiş” diyor, “Konuşuyor” diyor, “İzlemediği halde programa çıkıyor” diyor. Yaa filmler daha vizyona girmedi. Korsandan mı izleyim düdük? (Gülüşmeler) İnanılır gibi değil.

A.A.B.: Bu düdük kısmına katılıyorum.

CY: “Aaayy! Ne çıkıyor izlemedi” diye. “Niye çıkıyorsun”u mu var?

A.A.B.: Kendisi nereden izliyormuş?

C.Y..: Yurtdışında... Onlar geziyor, biz gezemiyoruz... Vize? Ne vize var, ne bir şey? Onun yeşil pasaportu var biliyorsun!

A.A.B.: Öyle mi?

C.Y.: Ben olsam verirdim yani...

Bir’le Yılmaz arasındaki diyalog birebir bu... Kanaltürk ya