'Yeşil' olduğu öne sürülen Mahmut Özer'in mezarı açılacak mı?

Yazar Musa Anter'in öldürülmesi, Yazar Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında Diyarbakır'da açılan davanın görülmesine, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Ankara'da devam edildi. Davada Mahmut Yıldırım'ın Mahmut Özer adına düzenlenen kimlikle kanser tedavisi gördüğü ve hayatını kaybettiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine Mahkeme Başkanı Afak İlleez, Mahmut Özer adlı vatandaşın sanık "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olup olmadığının tespiti için kabrinin açılmasına ilişkin Adli Tıp'tan görüş aldıklarını belirtti.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hamit Yıldırım, tutuksuz sanık Savaş Gevrekçi, müdahil Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Afak İlleez, Belçika'da hayatını kaybeden ve Erzincan'da toprağa verilen Mahmut Özer adlı vatandaşın sanık "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olup olmadığının tespiti için kabrinin açılmasına ilişkin Adli Tıp'tan görüş aldıklarını belirtti.

İlleez, "Ölümüyle ilgili belge sunuldu, ilgili makamlara yazı yazdık. Gerekirse otopsi ve kabir açılması ile ilgili işlemler yapılacak" dedi.

Müşteki avukatlarından Selim Okçu, Mahmut Yıldırım konusunda MİT ile yapılan yazışmalarda aydınlatıcı bilgi elde edilemediğini, MİT'in yasal düzenlemelere dayanarak bilgi ve belge vermekten kaçındığını ve delil sakladığını ileri sürdü.

Mahmut Yıldırım'ın silah ruhsatının nereden verildiğinin sorulmasını isteyen Okçu, sanık Hamit Yıldırım'ın tutukluluğunun devamını, tutuksuz sanık Savaş Gevrekçi'nin tutuklanmasını talep etti.

Bu arada söz alan sanık Hamit Yıldırım, Musa Anter'in cinayetiyle ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bu işi yapmadım, işin içinde olmadım. Musa Anter'i öldürmedim. Bayrağımı seven insanım, şerefli bir Kürt'üm" dedi.

Mahkeme, sanık Hamit Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, sanık Savaş Gevrekçi'nin ise tutuklanması talebini reddetti.

Ayrıca mahkeme, ilgili yerlere yazılan müzakerelere gelecek cevapların beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Belçika'da bir internet sitesinde yer alan haberde, "Mahmut Özer adına düzenlenen kimlikle Belçika'nın Verviers şehrinde yaşayan 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede 3 Temmuz'da öldüğü" iddia edilmişti.

Özer, 9 Temmuz'da Erzincan Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.