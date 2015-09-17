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'Yeşil' olduğu öne sürülen Mahmut Özer'in mezarı açılacak mı?

Musa Anter ve Orhan Miroğlu davasında Adli Tıp, Mahmut Özer'in 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım olup olmadığının tespiti için kabrinin açılması yönünde görüş bildirdi

17 Eylül 2015 21:32

Yazar Musa Anter'in öldürülmesi, Yazar Orhan Miroğlu'nun  yaralanmasına ilişkin "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu  4 sanık hakkında Diyarbakır'da açılan davanın görülmesine, güvenlik gerekçesiyle  nakledildiği Ankara'da devam edildi. Davada Mahmut Yıldırım'ın Mahmut Özer adına düzenlenen kimlikle kanser tedavisi gördüğü ve hayatını kaybettiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine Mahkeme Başkanı Afak İlleezMahmut Özer adlı vatandaşın sanık "Yeşil" kod adlı  Mahmut Yıldırım olup olmadığının tespiti için kabrinin açılmasına ilişkin Adli  Tıp'tan görüş aldıklarını belirtti. 

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hamit  Yıldırım, tutuksuz sanık Savaş Gevrekçi, müdahil Musa Anter'in oğlu Dicle Anter  ve tarafların avukatları katıldı. 

Mahkeme Başkanı Afak İlleez, Belçika'da hayatını kaybeden ve  Erzincan'da toprağa verilen Mahmut Özer adlı vatandaşın sanık "Yeşil" kod adlı  Mahmut Yıldırım olup olmadığının tespiti için kabrinin açılmasına ilişkin Adli  Tıp'tan görüş aldıklarını belirtti. 

İlleez, "Ölümüyle ilgili belge sunuldu, ilgili makamlara yazı yazdık.  Gerekirse otopsi ve kabir açılması ile ilgili işlemler yapılacak" dedi. 

 

Müşteki avukatlarından Selim Okçu, Mahmut Yıldırım konusunda MİT ile  yapılan yazışmalarda aydınlatıcı bilgi elde edilemediğini, MİT'in yasal  düzenlemelere dayanarak bilgi ve belge vermekten kaçındığını ve delil sakladığını  ileri sürdü. 

 Mahmut Yıldırım'ın silah ruhsatının nereden verildiğinin sorulmasını  isteyen Okçu, sanık Hamit Yıldırım'ın tutukluluğunun devamını, tutuksuz sanık  Savaş Gevrekçi'nin tutuklanmasını talep etti. 

Bu arada söz alan sanık Hamit Yıldırım, Musa Anter'in cinayetiyle  ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bu işi yapmadım, işin içinde olmadım. Musa  Anter'i öldürmedim. Bayrağımı seven insanım, şerefli bir Kürt'üm" dedi. 

Mahkeme, sanık Hamit Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına karar  vererek, sanık Savaş Gevrekçi'nin ise tutuklanması talebini reddetti. 

Ayrıca mahkeme, ilgili yerlere yazılan müzakerelere gelecek cevapların  beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Belçika'da bir internet sitesinde yer alan haberde, "Mahmut Özer adına  düzenlenen kimlikle Belçika'nın Verviers şehrinde yaşayan 'Yeşil' kod adlı Mahmut  Yıldırım'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede 3 Temmuz'da öldüğü" iddia  edilmişti. 

Özer, 9 Temmuz'da Erzincan Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. 

 

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