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Yeşil listede 1 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, dün düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 8 teröristten birinin, yeşil listede 1 milyon lira ödülle aranan 'Ferhat Yılmaz' kod adlı Murat Dağ olduğu belirlendi

17 Aralık 2017 14:16

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde, dün düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 8 teröristten birinin, yeşil listede 1 milyon lira ödülle aranan \'Ferhat Yılmaz\' kod adlı Murat Dağ olduğu belirlendi.
Tunceli Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, \"Pülümür İlçemiz Kızılmescit-Karagöl Dere Mevkii bölgesinde 16 Aralık 2017 tarihinde MİT ile koordineli yapılan çalışmaların devamında Jandarma Komando birliklerimizce icra edilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen 8 teröristten birinin, terör arananlar yeşil listede 1 milyon lira ödüllü bulunan sözde Pülümür Bağır Gücü sorumlusu Ferhat Yılmaz kod adlı Murat Dağ olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 2 ton gıda malzemesi, 1 adet Yaesu marka radyo tipi telsiz, 1 adet el dürbünü, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet dikiş makinesi, 10 top kumaş, 30 adet terörist kıyafeti, 300 adet mermi, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve kitap ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"
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