'Yeşil kutu'lu kola geliyor

Dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketi Coca Cola yeni bir ürün piyasaya sürüyor. Yeni ürünü yeşil kutu ile piyasaya sürecek Coca Cola, şekerden uzak duran müşterileri hedefliyor. Ancak uzmanlar "yeşil kutu"lu Coca Cola'nın da en az 4 çay kaşığı şeker içerdiğini ileri sürüyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Coca Cola, yeni ürünü "Coca-Cola Life" ile şekeri ve kaloriyi üçte bir oranında azaltmayı hedefliyor.

Ancak uzmanlar, Coca Cola'nın yeni ürünü "yeşil kutu"lu Coca Cola'ya da mesafeli yaklaşıyor. Sonbaharda İngiltere'de piyasaya sürülecek bu yeni ürünün de 4 çay kaşığı şeker içerdiği iddia ediliyor.

Alkolsüz içecek devi Coca-Cola ise, geçen yıl ilk kez Şili ve Arjantin’de denenen ve bu sonbaharda İngiltere’de satışa sunulacak yeni içeceği "Coca-Cola Life"ın, İngiltere’nin obeziteyle mücadele girişimine katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.

Şeker karışımı ve şekerotu özü ile tatlandırılacak "Coca-Cola Life" 89 kalori içerecek ve kutu rengi yeşil olacak.

Coca Cola daha önce şekerotu özünu "Sprite" markalı gazoz da kullanmıştı.

Fakat tüketici dernekleri, firmanın tüketicileri yanılttığını, "Coca-Cola Life"ın çocuklara önerilen günlük maksimum şeker değerinin dörtte birini hala bir kutusunda barındırdığını belirtti.

İngiltere’de halkın sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan bir anlaşmanın imzacısı olan Coca-Cola, 2014’ün sonunda içerilen şekerin litre başına %5 oranında azaltılacağını taahhüt etmişti.

Şeker konusunda uzman doktor Aseem Malhotra, "Firma ne söylerse söylesin Coca-Cola’nın tatlıya düşkünlüğü olan insanları tetikleyen, yüksek oranda şekerli bir içecek olduğunu ve firmanın insanların sağlığını düşünmediğini biliyoruz" dedi.

The Children’s Food Campaign ise, firmanın insanları şeker tüketimine ve dolayısıyla ileri yaşlarda şeker hastalığına kadar gidebilecek sağlık problemlerine ittiğini öne sürdü. The Children's Food Campaign'e göre, Coca-Cola devletin kendisine verdiği krediyi kötüye kullanıyor.

Dernek, Coca Cola'nın obeziteyle mücadele için piyasaya süreceği yeni ürünün bile 4 çay kaşığı şeker içerdiğini belirtti.

Coca-Cola Avrupa Başkanı James Quincey ise, "Obezite gibi sağlık sorunlarının yanında insanların dengeli bir hayat yaşayabilmelerini sağlayabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.