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Yaşam

Yeşil Kundura'nın sahibi ölü bulundu

Yeşil Kundura'nın sahibi Mustafa Yeşil, Çeşme'nin Alaçatı beldesi açıklarındaki teknesinin yanında ölü bulundu.

24 Ağustos 2008 03:00


Alınan bilgiye göre, 76 yaşındaki Mustafa Yeşil ve eşinin bulunduğu tekne, Ayvalık'tan Alaçatı'ya gelerek, Çark mevkisinde demir attı. Teknenin yanaştırılmasıyla ilgili marina yetkilileriyle görüşme yapmak için Mustafa Yeşil'in eşi ve kaptan botla kıyıya çıkarken, Mustafa Yeşil açıkta bekleyen teknede kaldı.
Yaklaşık yarım saat sonra tekneye dönen kaptan, Mustafa Yeşil'i teknenin yanında, denizde cansız buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine Yeşil'in cesedi, görevliler tarafından karaya çıkarıldı.
Cesedin İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldüğünü, burada otopsi yapıldığını belirten yetkililer, Mustafa Yeşil'in kalp krizi geçirdiği ya da boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğunu, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Yeşil'in cenazesinin İstanbul'a götürüldüğü belirtildi.

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