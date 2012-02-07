'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım için yakalama emri

T24 - Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürüttüğü 1994 yılında lojmanında intihar ettiği iddia edilen Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık , “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ile “Bozo” kod adlı Yusuf Geyik'in yakalanması için mahkeme kararı çıkarttı.





Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuruda, Kazım Çillioğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve “Bozo” kod adlı Yusuf Geyik hakkında arama ve yakalama kararı çıkarılmasını istedi.



Mahkeme de, savcılığın talebini olumlu bularak, bu kişiler hakkında arama ve yakalama kararını çıkardı.



Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ayrıca, ölümleri şüpheli bulunan Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ile Eski Mardin Jandarma Alay Komutanı Rıdvan Özden, Eski Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın ve Tuğgeneral Temel Cingöz'ün soruşturma dosyalarını ilgili savcılıklardan istedi.

Kırmızı bülten için müracaat



Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği, “Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım ile “Bozo” kod adlı Yusuf Geyik'in İnterpol aracılığıyla, kırmızı bültenle araması için de Adalet Bakanlığına müracaatta bulundu.



Lojmanında ölü bulunan ve “intihar ettiği” öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerinde inceleme yapan Adli Tıp Kurumunun özel yetkili savcılığa gönderdiği raporda, saç köklerinde arseniğe rastlanan Çillioğlu'nun, kürek kemiğinde kurşun yarası olduğu öngörülen delik ile kaburgalarında kırık olduğu tespit edilmişti.





