-YEŞİL KARTLIYA 3 KEZ İŞ TEKLİF EDİLECEK KAYSERİ (A.A) - 27.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Yeşil Kart sahiplerinden çalışabilecek durumda olanları İşkur'a kayıp yaptırıp, 3 iş teklifi yapılacağını, kabul edenlerin işe yerleştilirek Yeşil Kartının askıya alınacağını, çalışmayı kabul etmemelerin ise kartlarının iptal edileceğini bildirdi. Dinçer, partisinin Kayseri Özel İdaresi Kültür Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada en kolay tedavi hizmetinin ve ilacın Türkiye'de alındığını anlattı. En geniş kapsamlı Sağlık Sigortası hizmetini kendi bakanlıklarının verdiğini dile getiren Dinçer, ''Birkaç ay önce Danimarka Büyükelçisi bana geldi, 'Biz şimdiye kadar dünyanın en iyisi diye gösterilirdik, şimdi siz yaptığınız atılımlarla bizden iyi olmaya başladınız. Bu acaba sürdürülebilir olacak mı, merak ediyoruz, onun için görüşmeye geldim' dedi. Evet sürdürülebilir olacak. Onun için bir takım tedbirler alıyoruz'' dedi. -''YOKSULLUK KISA ZAMANDA ÇÖZÜLMEZ''- Ömer Dinçer, ''Türkiye'de yoksullara milli gelirden daha az pay veriliğini'' iddia edenlerin de bunu söylemeye yüzleri olmadığını söyledi. 2002 yılında yoksulların toplam Gayri Safi Milli Hasıladan aldıkları payın yüzde 1.04 olduğunu anımsatan Dinçer, bugün bu oranın yüzde 4.3'e çıktığını anlattı. Dinçer, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Buradan fakir kesimin aldığı gelir, zengin kesimin aldığı gelirin 3 katına çıktı. Tabi ki uzun yıllar bozulmuş olan gelir dağılımı ve yoksulluğun kısa zamanda çok çabuk şekilde çözülmesi mümkün değil. Bu bir kaynak sorunudur, bir de yönetim sisteminin ve toplumsal dağıtım, dönüşüm sistemini nasıl kurduğunuzla alakalıdır. Hem sistemi gözden geçireceksiniz, hem de sahip olduğunuz kaynakları buna göre dağıtmaya başlayacaksınız. Bunlar zaman alan şeyler. -''AİLE SİGORTASI''- Muhalefetin Genel Sağlık Sigortası konusunda yeni bir şey söylüyormuş gibi ''Aile Sigortası'' ile ilgili projeden bahsettiğine dikkati çeken Dinçer, muhalefetin örnek gösterdiği ILO'nun 102 sayılı sözleşmesinin, Türkiye'de neredeyse tüm boyutları ile uygulandığını anlattı. Dinçer, muhalefetin ''Aile sigortası'' projesiyle ilgili olarak şunları kaydetti: ''Aile Sigortasında en düşük 600 lira vermeyi planlıyorlarsa bugüne kadar bizim verdiğimiz yaklaşık 3.5-4 milyar liralık kaynağa ilave olarak 16 milyar lira daha yeni kaynak yaratmak zorundalar. 16 milyar liralık yeni kaynak için aşağı yukarı 20 puanlık kayıt dışının azalması gerekir. Eğer bunu birisi rasyonel biçimde nasıl azaltacağını söyleyebilirse biz de çok memnun oluruz ama bu akla ziyan bir yaklaşım tarzıdır.'' Dinçer, önerilen bu modelin kayıt dışılığı teşvik edecek bir sonuç doğurma hüviyetine de sahip olduğunu savunarak, ''Bir kişiye asgari ücretin 630 lira oldu bir yerde 600 lira yardım etmeye teşebbüs ettiğinizde hiç kimse kayıt altında çalışmayacaktır. Hem o yardımı almayı tercih edecek, hem de iş buluyorsa, o işte kayıt dışı çalışmayı isteyecektir. 'Kayıt dışılığı halledip kaynak yaratacağız' diye düşünürken, öbür taraftan kayıt dışılığı teşvik edecek modeller üretirsek hiç de rasyonel ve akıllıca olmadığı görülecektir'' diye konuştu. -YEŞİL KARTLILAR İŞKUR'A KAYIT OLACAK- Dinçer, Türkiye'deki Yeşil Kart'ın insanlara rahat bir sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Bu nedenle Yeşil Kartlılar sosyal güvenlik sistemine tabi olarak çalışmayı reddediyorlar. Pek çok Yeşil Kart sahibi eğer iş bulmuşsa kayıt dışı çalışmayı şart koşuyor. 2009 yılında kriz nedeniyle biz insanlarımız evlerine ekmek götürsün diye toplum yararına çalışma programları başlatmıştık. Onun için de 2009 ve 2010 yılında toplam 120 bin kişiye geçici de olsa iş vermeyi planlamıştık, çalışacak insan bulamadık kriz döneminde. Birinci yıl 46 bin kişide kaldık, ikinci yıl 44 bin kişide kaldık. Böyle olunca biz Yeşil Kartta yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissettik. Torba Kanunda Yeşil Kartlılarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve Genel Müdürlüğü, vakıflarındaki bütün personeli eğittik. Onların her birini adeta İŞKUR ofisi gibi de kullanacağız. Yeşil Kart sahipleri kartlarını vize ettirmeye geldiklerinde sağlık ve fizik itibariyle çalışabilir durumdaysa İŞKUR'a işsiz olarak kaydedecekler. Onlara 3 kez iş teklif edeceğiz. Teklif ettiğimiz işten birini kabul eder ve başlarsa Yeşil Kartını askıya alacağız ve çalıştığı sürece kayıt altında kalmasını ve sosyal güvenlik sitemine dahil olmasını temin etmek için uğraşacağız. Eğer teklif ettiğimiz 3 işten birini kabul edip çalışmazsa, bunun yeşil kartını iptal edeceğiz.'' -İLAÇ FİYATLARINDA YÜZDE 10 İNDİRİM- Bu yıl ilaç fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacağını bildiren Bakan Ömer Dinçer, ''Geçtiğimiz yıl ilaçların genel fiyat seviyesinde yüzde 30'luk indirim olmuştu. 2009 yılı sonunda yaptığımız bu anlaşmadan sonra 2010 yılında 5 milyar 100 milyon lira tasarruf ettik. 2010 yılı başında sosyal güvenlik kurumu açıklarını 32 milyar lira olarak planlamıştık, 26.5 milyar lira açıkla kapattık. Tarihinde ilk defa büyük bir tasarruf sağlamış olduk'' dedi. Toplantıda, partiye yeni üye kaydında üstün performans gösteren ilçe teşkilatları da ödüllendirildi.