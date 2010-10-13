Yeşil kartlılar özel hastaneye gidebilecek

T24- Yeşil kartlı hastaların sevkinin özel hastanelere yapılarak tedavilerini burada gerçekleştirebilmesinin yolu açıldı.



Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavilerinde acil müdahale edilememesi, hastanın uzuv kaybı veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak durumlar ortaya çıkması halinde, yeşil kartlı hastaların sevkini özel hastanelere yaparak tedavilerini burada gerçekleştirebilecek.



Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı, “Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve yeşil kart uygulaması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” değişikliği ile yeşil kartlıların özel hastanelerde tedavi olabilmesinin önü açıldı.



Bakanlık, hastaya acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlar ile yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan yeşil kartlı hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde tedavisinin sağlanamaması ve uygun yoğun bakım yatağı bulunmaması halinde bu durumun sağlık tesisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından belgelendirilmesi kaydıyla hastanın tedavi edilebileceği ve uygun yoğun bakım yatağı bulunan özel sağlık tesisine hastanın sevk edilebileceğini bildirdi.



Sevk işlemi Bakanlığa ait sağlık tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ile yapılacak. Hastanın masraflarının, sağlık hizmetini sunan ilgili özel sağlık tesisinin banka hesabına aktarılması sağlanacak.



Diş muayenesinde öncelik diş dolgusu ve kanal tedavisine ayrıldı



Aynı yönetmeliğin 16. Maddesinde yapılan değişiklikle diş tedavisinde öncelik diş kaybını önleyici diş dolgusu ve kanal tedavisi gibi tedavilere bırakıldı. Önceki yönetmelikte diş tedavisinin sadece d,içekimi ve diş protezsini kapsadığı vurgulanıyordu. Ancak yapılan değişiklikle, diş tedavisi kapsamında; öncelikle diş kaybını önleyici diş dolgusu ve kanal tedavisi gibi tedaviler uygulanacak, bu yöntemlerle diş tedavisi mümkün olmaması halinde diş çekimi ve diş protezi yapılacak



