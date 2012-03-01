T24 - Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklikle, 1 Ocak'tan itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında özel hastanelere gitme yolu açılan yeşil kartlılar için yeni kriterler getirildi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 3 kutuya kadar ilaç yazılan reçete başına katkı payı 3 lira olacak. 3 kutudan sonraki her kutu ilaç için ek 1 lira katkı payı alınacak. Devlet hastanesinde muayeneler için 5 lira, özel hastanelerdeki muayenelerde 12 lira katılım payı alınacak. İlaç katılım payları emeklilerin maaşlarından diğer kişiler için kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden tahsil edilecek.

Özel hastaneye sınırlama

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; tebliğle yeşil kartlılara ilişkin düzenleme yapıldı. Yeşil kartlılar, devlet hastanelerinde yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla özel hastaneden yararlanabilecekler. SGK’nın masrafları karşılaması için fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecek. Bu düzenleme 15 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek. Kanser tedavisi görecek yeşil kartlılar, aynı il içinde radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarınca sevkleri halinde, özel hastaneden yararlanabilecek. Sevk belgesi fatura ekinde SGK’ya yollanacak.

Uzuv kaybında da 112 şart

Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak yanık, ağır travma gibi durumlarda devlet hastanelerinde tedavinin sağlanamaması ve yine 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşulu aranacak.

Kozmetik ambalajında yazılar daha kolay okunacak

Kozmetik ürünlerin bilinçli kullanımı için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, firmaları, ambalajların üzerindeki tüketiciye yönelik bilgilerin kolay okunabilir olması konusunda uyardı. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Ercan Şimşek, “Özellikle de ithal ürünlerde Türkçe etiket bulunmuyor. Bu ürünlerde tüketiciye yönelik bilgiler mevzuatın öngördüğü şekilde tam ve eksiksiz olmalı. Düzeltilemeyecek ürünlerin ambalajları piyasadan çekilerek toplatılacak.