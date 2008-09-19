Yeşil isteyen manava gitsin

Basın toplantısında "Yeşillik görmek isteyen varsa manava gitsin" diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey’e çevreciler tepki gösterdi. 5 sivil toplum örgütü adına yapılan açıklamada "Yeşili korumalıyız ki toprağı koruyalım, sonra da manava yeşillik gelebilsin" denildi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Asım Güzelbey’in fıstık arazisinin satışıyla ilgili düzenlediği toplantıda söylediği, "Yeşillik dikmekle yeşili sahiplenemeyiz. Sadece yeşillik görmek isteyen varsa manava gitsin" sözleri çevreci dernekler tarafından kınandı.



‘İlginç deyimlerine bir yenisi eklendi’



TEMA, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Tüketici Hakları, Bilim Kültür Sanat Derneği ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyonu ortak basın açıklaması yaptı. Sivil toplum örgütleri adına açıklamayı okuyan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Şube Başkanı Ali İhsan Sofuoğlu, Güzelbey’in "Sadece yeşillik görmek isteyen varsa manava gitsin" sözleriyle ilginç deyimlerine bir yenisini eklediğini söyledi. Gaziantep halkının, Türkiye’nin insan eliyle yetiştirilen en büyük ormanını oluşturarak hangi yeşilin tutkunu olduğunu kanıtladığını belirten Sofuoğlu şunları söyledi:



Yeşili katleden bir anlayış



"Gaziantep’in olması gereken yeşil olan miktarına ulaştırılması yerine, yeşili katleden bir anlayış ve uygulama içinde olanların, yeşil için mücadele edenlere, ’Kervan yürür, şer cephesi ve Gaziantep’e hizmeti engelleyenler’ diye tanımlama getirmesi, halk için yaptığını söylediği alanlara giriş ücreti ödeyemeyecek yoksul insanlar için ’ne kadar ekmek o kadar köfte’ demesini anlamsız yakıştırmalar olarak görmekteyiz."



‘Kenti betonlaştırmamalıyız ki manava yeşillik gelsin’



AKP’li Güzelbey’in Gaziantep’te Fuar Alanı, Kırkayak Parkı, Kavaklık Parkı, 100’üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı, Recep Koç Parkı ve Batalhöyük gibi yeşil alanları bozup betonlaştırdığı görüşünü savunan Sofuoğlu, Belediye Başkanı Güzelbey’in, halkı yeşil görmeye manava göndermekle doğru bir söz söylediğini kaydetti. Sofuoğlu, "Belediye Başkanı bilmelidir ki önce yeşili korumalıyız ki toprağı koruyalım. Sonra da manava yeşillik gelebilsin. Kentin yeşil alanlarını korumalı, çoğaltmalı, betonlaştırmamalıyız ki manava yeşillik gelebilsin. Belediye Başkanı’nı söylediği bu sözden dolayı kınıyor, Gaziantep halkından özür borcu olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.



‘Yeşile fonksiyon kazandırmalıyız’



Güzelbey, 10 Eylül’de İskenderunlu işadamı Nuri Üysen’in satın aldığı fıstık alanının imar planı tadilatı yapılarak ticari alan ilan edilmesiyle ilgisi basında çıkan haberler üzerine düzenlediği basın toplantısında Gaziantep’in en büyük parkı olan 100’üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı’nı betonlaştırıldığı yönünde yapılan eleştirilere yanıt vermişti. Güzelbey, "Parkın içine ne yapmak lazım? Sadece oraya yeşillik dikmekle sahiplenemeyiz. Sadece yeşillik görmek isteyen varsa manava gitsin. Biz yeşile fonksiyon kazandırıp insanları yeşille buluşturmalıyız" demişti.

