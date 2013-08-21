T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Yeşil hastane' dönemi

'Sever' adlı projeyle hastanelerde en az yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor

21 Ağustos 2013 17:17

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde enerji tasarufu yapılmasına yönelik bir proje başlattı. 'Sever' projesine göre düzenlenecek 'yeşil hastaneler', kendi elektriklerini üretecekler, fosil yakıt kullanmayacaklar.
Kapasitesi 250 yatağın üzerindeki hastanlere, ısınma ve elektrik üretimi için doğalgaz kullanma zorunluluğu getirilecek.
Hastanenin bulunduğu konum gözetilerek, uygun olduğu durumlarda, jeotermal enerji de 'yeşil hastane'lerde kullanılacak.
Proje ile en az yüzde 30 enerji tasarufu sağlanması hedefleniyor.
Yeşil hastanelerin sayısını artırmayı planlayan bakanlık, kendi elektriğini üreten hastaneleri de hizmete sokmaya başladı.

ETİKETLER

hastaneenerjitasarufelektrikdoğalgazjeotermalsağlık bakanlığıyeşil hastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24