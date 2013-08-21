'Yeşil hastane' dönemi

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde enerji tasarufu yapılmasına yönelik bir proje başlattı. 'Sever' projesine göre düzenlenecek 'yeşil hastaneler', kendi elektriklerini üretecekler, fosil yakıt kullanmayacaklar.

Kapasitesi 250 yatağın üzerindeki hastanlere, ısınma ve elektrik üretimi için doğalgaz kullanma zorunluluğu getirilecek.

Hastanenin bulunduğu konum gözetilerek, uygun olduğu durumlarda, jeotermal enerji de 'yeşil hastane'lerde kullanılacak.

Proje ile en az yüzde 30 enerji tasarufu sağlanması hedefleniyor.

Yeşil hastanelerin sayısını artırmayı planlayan bakanlık, kendi elektriğini üreten hastaneleri de hizmete sokmaya başladı.