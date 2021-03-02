Yeşil erik, kilosu 750 TL'ye satışa çıktı

Yeşil eriğin ilk hasadının yapılmasının ardından kilosu 750 TL'den satışa sunuldu. Fiyatı çeyrek altından fazla olan erikleri görenler cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Kışın zincir marketler ile bazı manavlarda bulunabilen yeşil erik, geçen hafta ilk olarak Mersin’de hasat edildi. Antalya’da henüz hasadı gerçekleşmeyen erik için çok sayıda anne adayının aşermesi nedeniyle bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği satışa sundu.

Antalya Toptancı Hali’ndeki komisyoncu ve ihracatçı Fatih Yılmaz, özel aracıyla gittiği Mersin’den 11 koli halinde 15 kilo yeşil erik alarak, Antalya’ya getirdi. Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve 700 liralık çeyrek altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlk hasat yeşil erikleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmekle yetindi.

İlk hasat erikleri Antalya’ya getirebilmek için önceki gün akşam saatlerinde yola çıktığını ve 500 kilometre yol gidip Mersin’den satın altığını belirten Fatih Yılmaz, Antalya’ya ilk hasat eriği Mersin’den getiren firmanın sadece kendileri olduğunu söyledi.

Aracından indirdiği eriklerin büyük ilgi görmesine şaşırdığını da kaydeden Yılmaz, “Aşeren anne adaylarına hizmet kapsamında bunu yapıyoruz. Toplamda 1000 kilometre yol yaptım. 750 liradan satışa sunduk kilosunu. 1 kilo eriği kimse alamayacağı için 50 liralık paketler yaptık. Çeyrek altın bugün 700 liralarda. Ancak erik çeyrek altını geçti" dedi.

3 erik alıp 20 lira vermek isteyenlerin de olduğunu ifade eden Yılmaz, anne adaylarını boş çevirmemek adına böyle bir hizmet yaptıklarını ve hazırda bekleyen 3 sipariş olduğunu kaydetti. (DHA)