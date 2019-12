Yeşil detoksla bir haftada 4-8 kilo verin

Şimdi hem toksinlerden, hem de kilolardan arınıp kuş gibi hafiflemenin vakti... Bunun için Detoks Uzmanı Gül Kaynak’ın önerilerine kulak verebilir ve Yeşil detoks ile bir haftada yaklaşık 4 ya da 8 kilo verebilirsiniz.



Suyumuz, havamız ve yediklerimiz... Ne yazık ki, son yıllarda kirlenmeyen hiçbir şeyimiz kalmadı. Onları ve bu sayede kendimizi temiz tutmaya çalışmaksa, belki de hiçbir zaman olmadığı kadar zor. Nasıl olmasın ki? Bütün gün organik beslensek bile, elektromanyetik dalgalara maruz kalıyoruz. Bir yolunu bulup onlardan kurtulmaya çalışınca da; bize en fazla zarar veren zihinsel kirlilik çıkıyor karşımıza... Peki, tüm bunlardan kurtulmanın yolu ne? Çantamızı toplayıp bir dağ başına kaçmak değil elbette; son yıllarda, sağlıklı yaşam söz konusu olduğunda adını en fazla duyduğumuz detokstan yararlanmak en etkili yollardan biri... Çünkü, pek çok uzmana göre, fiziksel ve bedensel olarak arınmanın en güzel yolu yılda en az bir kez – bu yaşadığınız çevrenin toksiklik oranına göre 6 ay da olabilir – minimum 4 gün süren detoks programlarından faydalanmak. Onlara göre bu programlar sayesinde hem bedeninizde biriken toksinlerden, hem de zihninizi bulandıran kirlilikten arınmanız mümkün olacak. Detoks programı sonunda kendinizi kuş gibi hafif hissetmenizin kanıtını tartıda da göreceksiniz. Çünkü, bu programlar sayesinde kadınlar 7 günde ortalama 4-8, erkekler ise 6-12 kilo verebiliyor.



5 temel organ ve kan temizlenmeli



Detoksun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir unsur olduğunu savunan uzmanlardan birisi de, The LifeCo Akatlar Yaşam Merkezi Detoks Uzmanı Gül Kaynak. Gül Kaynak Formsante dergisine yaptığı açıklamada, tam bir detoks için 5 temel organın ve kanın temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu organlar; kalınbağırsak, böbrekler, akciğerler, sinüs ve cilt. Kalınbağırsak yani kolonları temizlemek için çeşitli bitkisel içecek karışımlarından ve hemşire eşliğinde yapılan kolon temizliğinden yararlanılıyor. Böbrekler için bol su tüketimi, akciğerler için nefes terapisi ve yoga, sinüsler için bitki çayları ve çorba, cilt içinse hamam, sauna, buhar odası ve masajlar öneriliyor. Pek çok detoks uzmanına göre, kolonların temizliği ayrı bir önem taşıyor. Çünkü, yıllar içinde tükettiğimiz besinler arasında sindirilemeyenler, suni maddeler, ilaçlar ve boyalar bağırsaklarımızda bir plak halinde birikiyor. Bu durum tıpkı bir su borusunun içinde yıllar içinde biriken tabakaya benziyor. Bu plakalar, bağırsakların görev yapmasını engelliyor ve vücudumuza sürekli toksin yayıyor.



Suda asit - alkali dengesine dikkat



“Bol bol su için” bu artık hepimizin, neredeyse her gün duyduğu bir öğüt. Ancak tüketilen suyun kalitesi, özellikle de asit-alkali dengesi çok önemli. Çünkü, bizim kanımız 7,34 PH değerinde akmak zorunda ve vücudumuz bu dengeyi sürekli korumak için alınan asitleri alkaliye çeviriyor. Tükettiğimiz pek çok şey; çay, kahve, kola, süt, şeker, et asitli. Vücut bunları alkaliye çevirmek için – eğer siz yeteri kadar alkali besinler almazsanız – kemik ve dişlerinizden kalsiyum çalıyor. Bunun için, tükettiğimiz besinlerin özellikle de suyun alkali değerine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlara göre, en az 8 PH değerinde su tüketmek oldukça yararlı. Ayrıca buğday çimi, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve limon da alkali değeri yüksek besinlerden.



Yeşil Detoks Programı



Eğer siz de, detokstan faydalanmak istiyor ancak bunun için bir merkeze gitmeye vakit bulamıyorsanız Gül Kaynak tarafından hazırlanan bu 7 günlük programdan yararlanabilirsiniz. Ancak bu programı uygulamadan önce doktorunuza danışmanız ve sağlığınızın bunu yapmak için uygun olup, olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Eğer sağlığınız buna uygunsa, aşağıda yer alan günlük listeyi 7 gün boyunca, uygulayabilir ve o 7 gün boyunca mümkünse saunaya, hamama girmek ve masaj yaptırmak için vakit yaratabilirsiniz. Ayrıca bu 7 günün çok yoğun iş temposu olmayan sakin günler olması da önemli. Listede yer alan içecek, çorba ve salatanın tarifini de aşağıda bulacaksınız.



1 günlük örnek liste



• 08:00 1 bardak ‘Green Bliss’ veya ‘Immune Boost’

• 09:00 1 bardak 10 PH alkali su ya da detoks çorbası

• 09:30 Alkalize karışım

• 11:00 1 bardak 10 PH alkali su ya da detoks çorbası

• 12:30 Yeşil detoks salatası

• 14:00 1 bardak 10 PH alkali su ya da detoks çorbası

• 15:30 Alkalize karışım

• 17:00 1 bardak 10 PH alkali su ya da detoks çorbası

• 18:30 Yeşil detoks salatası

• 20:00 Alkalize karışım



Yeşil detoks için tarifler



Green Bliss: 3 adet elma, 3 adet salatalık ve 300 gr ıspanağın suyunu sıkarak hazırlayabilirsiniz.

Immune Boost: 3 adet yeşil elma, 1 adet limon ve birkaç parça kök zencefilin suyunu sıkarak karıştırabilirsiniz.

Alkalize Karışım: 2 adet kereviz, 2 adet salatalık 300 gr ıspanak ve 1 limonun suyunu sıkarak elde edebilirsiniz.

Detoks salatası: Bol yeşillik, bir çorba kaşığı maş fasulyesi filizi, bir çorba kaşığı mercimek filizi, iki kaşık limon suyu, bir tutam doğal Himalaya tuzu ve bir kaşık zeytinyağı.

Detoks çorbası: Her türlü mevsim sebzesinden birer adet, birkaç parça zencefil kökü, birkaç diş sarımsak, bir baş soğan, bir tutam lemon-grass. Tüm bu malzemeler, bir taşım kaynatılıyor ve limon suyu, kuru nane, kuru fesleğen ve sumakla lezzetlendiriliyor.