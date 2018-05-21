Yeşil dedektörle sigara denetimi

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Yeşilay tarafından hayata geçirilen \'Yeşil Dedektör\' uygulaması ile metrobüs durakları, kafe ve kapalı alanlarda sigara içenler tespit edilerek ceza kesilecek.

Türkiye\'de 2008 yılında \'Tütün Kontrol Çerçeve Anlaşması\' ile kapalı alanlarda sigara içme yasağının geldiğini hatırlatan Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, “Daha önce bizim hayatımızda çok olumsuz bir görüntü çizen, okul binalarında, hastanelerde birçok yerde sigara içilmesine ilişkin bir yasak yoktu. Bu alanlarda sigara yasağı ve bunu ihlal edenlere bazı cezalar getirildi. Biz, toplumsal açıdan çok önemli olan bu kazanımın toplum tarafından da savunulması gerektiğini ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. \'Bu denetim mekanizmasının içine toplumu nasıl katabiliriz?\' diye düşündük ve \' Yeşil Dedektör\' diye bir uygulama getirdik\" dedi.



3 TUŞLA DENETİM

Uygulamanın kullanımını anlatan Savaş Yılmaz, “Oturduğunuz mekanda, sigara yasağına ilişkin bir ihlal olduğunu ilgi birimlere ihbar edebiliyorsunuz. 3 tuşla bulunduğunuz mekanı ilgili denetim ekiplerine bildirerek, \'Kapalı alanlarda sigara içme yasağına ilişkin ihlal var. Lütfen denetime gelin\' diye çağrıda bulunabiliyorsunuz\" şeklinde konuştu.

BİLGİLER, KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI KAPSAMINDA KORUNUYOR

Kullanıcıların kişisel bilgilerinin 3\'üncü bir tarafla paylaşılmadığının altını çizen Savaş Yılmaz, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgileriniz korunuyor. Hiç kimse ile bu bilgiyi paylaşmıyoruz\" dedi. Uygulama ile şu anda 170 bin indirme, 70 bin civarında ihbar yapıldığını ve 300 mekanın da program içine tanımlandığını ifade eden Yılmaz, “Uygulama ile birlikte cezalar kesildi. Yaklaşık 70 bin ihbar yapıldı bunun yüzde 7- 8\'ine ceza kesildiğini biliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 5-6 bin civarında ceza uygulaması yapıldı\" diye konuştu.

METROBÜS DURAĞINDA DENETİM YAPILDI

Yeşilay Program Yönetim Birimi Süreç Sorumlusu Engin Sevinç ise, bir metrobüs durağında uygulamayı kullanarak denetlemenin nasıl yapıldığını gösterdi. “İhlal bildirimi ile denetim ekipleri 2 saat içerisinde alana gelerek gerekli işlemleri gerçekleştirmiş olacak\" diyen Sevinç\'in ihbarından sonra Sağlık Bakanlığı\'ndan gelen ekipler metrobüs durağında denetim yaptı.

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