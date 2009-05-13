‘Yeşil, Cindoruk ve Çiller bağlantısına dikkat’

Fikri Sağlar, “Yeşil-Cindoruk ve Çiller bağlantısını kurarsanız, önümüzdeki günlerde başka olaylar da olabileceğini görürsünüz” dedi.



Bursa’da konuşan eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Türkiye'de Yeşil kod aldı Mahmut Yıldırım ile ilgili haberlerin çok sık basında yer almasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Yeşil'in gündeme gelmesinin iki nedeni olabileceğini söyleyen Sağlar, ``Bunlardan biri korucuların birbirlerini öldürmesi, diğeri ise Cindoruk'un genel başkan adayı olmasıdır. Yeşil - Cindoruk ve Çiller bağlantısını kurarsanız, önümüzdeki günlerde başka olaylar da olabileceğini görürsünüz'' dedi.



Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen `Aydınlarla Yüz Yüze' söyleşilerinin bu haftaki konuğu Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar oldu. Dün gece Basın Sarayı'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Sağlar, Susurluk Soruşturması'nın Ergenekon'a dahil edilmesini istedi.



‘Silahlar koruculara ait’



Konuşmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kastederek, Ergenekon Operasyonu kapsamında yapılan kazı çalışmalarında, toprak altından çıkan eski tarihlere ait silahların büyük bölümünün koruculara ait olduğunu öne süren Fikri Sağlar, ``O silahlar sizlerin ve bizlerin verdiği vergilerle alındı. Benim Susurluk raporuma göre Türkiye'de 70 bin geçici köy korucusu var. Bunlar daha sonra kalıcı oldu. Bilge Köyü'nde öldürülen 44 kişi ise korcuların silahından çıkan kurşunlarla yaşamlarını yitirdiler. Türkiye'de Ergenekon iddiasıyla toprak altından silahlar çıktı. Koruculuk sistemine göre her korucu belli bir karakola bağlıdır. Bu korucular `PKK saldırdı mühimmatımız bitti' diyerek komutanlardan silah istediler. Komutanlar da tutanak tutarak depodan istedikleri silahı almalarına izin verdi. Koruculuk sisteminin Türkiye'de el altından silah satılması ve toprak altından çıkan silahlarla da ilişkisi var. Bir yapı Türkiye'yi bu hale getirdi'' dedi.



Konuşmasında hukukun bağımsızlığına inanan bir kişi olarak Ergenekon Operasyonu'na inandığını belirten Fikri Sağlar, bu operasyonların insanları `Ergenekon yanlıları' ve `Ergenekon karşıtları' olarak ikiye ayırdığını belirtti.



Ergenekon yanlılarının hükümmetten yana, karşıtlarının ise muhalefetten, demokrasiden, laik cumhuriyetten yana kişi olarak tanımlandığını belirten Sağlar, ``Ben hiç birinden yana değilim. Ortadayım. Çünkü sonunda Ergenekon'un kapsadığı anlayış darbe, demokrasiyi askıya alma, hak ve özgürlükleri yok etme, insanı öldürme. Bu her türlü kuralı rahatlıkla oynayan bir anlayış'' diye konuştu.



Cindoruk – Çiller bağlantısı



Son dönemde Yeşil ile ilgili çok sık haberlerin çıktığına dikkati çeken Fikri Sağlar, bu durumun Hüsamettin Cindoruk'un DP genel başkan adayı ile bağlantısı olabileceğini öne sürdü.



Sağlar, “Kaybolduktan sonra bile Elazığ'da bir kamu kuruluşundan maaş almaya devam ediyor. Tekrar Yeşil niye gündeme geldi? Bir neden, korucuların birbirlerini öldürmesi, diğer ise Cindoruk'un genel başkanlığa aday olmasıdır. Yeşil-Cindoruk ve Çiller bağlantısını kurarsanız, önümüzdeki günlerde başka olaylar da olabileceğini görürsünüz. Belki bunlar komplo teorileri olabilir ama beyin cimnastiği yapmak gerekir'' dedi.



