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Sağlık

Yeşil çay erkeklerde kanser riski yaratıyor

Yapılan araştırmalar, yeşil çayın erkek ve kadınlarda aynı etkiyi göstermediğini ortaya çıkardı.

05 Eylül 2008 03:00

Yapılan araştırmalar, yeşil çayın erkek ve kadınlarda aynı etkiyi göstermediğini ortaya çıkardı.

Yeşil çay, kadınlarda mide kanseri riskini yüzde 75 oranında azaltırken, erkeklerde bu riski iki katına çıkarabiliyor. 

Yüksek kalsiyum, prostat kanseri riskini artırıyor

'Kanserin kalkanı' indirilecek

Uzmanlar kanserden korunmak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

• Patates gibi nişastalı yiyecekler uzun süre çok yüksek ısıda pişirildiğinde, kanserojen madde üretiyor. Nişastalı yiyecekleri pişirmeden 30 dakika suda bekletmek gerekiyor.
• Yapılan araştırmalara göre, multivitamin kullanmak, erkeklerde prostat kanseri riskini ortaya çıkarıyor.
• Sebze ve meyve ağırlıklı tüketim yapmak önemli. Kolesterol seviyesini normalin altına düşürmemek gerekiyor, çünkü düşük kolesterol seviyesi mide kanserini tetikliyor.

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