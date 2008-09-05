Yeşil çay erkeklerde kanser riski yaratıyor

Yüksek kalsiyum, prostat kanseri riskini artırıyor

'Kanserin kalkanı' indirilecek

Yeşil çay, kadınlarda mide kanseri riskini yüzde 75 oranında azaltırken, erkeklerde bu riski iki katına çıkarabiliyor.Uzmanlar kanserden korunmak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:• Patates gibi nişastalı yiyecekler uzun süre çok yüksek ısıda pişirildiğinde, kanserojen madde üretiyor. Nişastalı yiyecekleri pişirmeden 30 dakika suda bekletmek gerekiyor.• Yapılan araştırmalara göre, multivitamin kullanmak, erkeklerde prostat kanseri riskini ortaya çıkarıyor.• Sebze ve meyve ağırlıklı tüketim yapmak önemli. Kolesterol seviyesini normalin altına düşürmemek gerekiyor, çünkü düşük kolesterol seviyesi mide kanserini tetikliyor.