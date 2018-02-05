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Spor

Yeşil Bursa'da takımın başına Ahmet Suphi Evke getirildi

BURSA, (DHA) Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa'da teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha Ahmet Suphi Evke getirildi

05 Şubat 2018 21:58

BURSA, (DHA)

Bursaspor\'un pilot takımı Yeşil Bursa\'da teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha Ahmet Suphi Evke getirildi.
TFF 3\'üncü Lig\'de kümede kalma mücadelesi veren ve son olarak sahasında Kırıkhanspor\'a 2-1 mağlup olan Yeşil Bursa\'da yeni teknik direktör belli oldu. Bursaspor\'un aynı zamanda pilot takımı olan Yeşil Bursa, teknik direktörlük koltuğuna Ahmet Suphi Evke\'yi getirdi. Daha önce de bir süre yeşil-beyazlı ekibin başında olan 52 yaşındaki teknik adam, 2015-16 sezonunda da Yeşil Bursa\'da teknik direktör olarak görev almış ancak ligin bitimine 2 hafta kala görevden ayrılmıştı.
Bu sezona Turhan Şen\'in teknik direktörlüğünde başlayan yeşil-beyazlı ekip, daha sonra değişikliğe giderek takımın başına Beyhan Çalışkan\'ı getirmişti. Ancak Bursaspor\'un da efsane isimleri arasında yer alan tecrübeli çalıştırıcı, 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken deplasmanda 1461 Trabzon\'a kaybedilen 5-3\'lük maçın ardından yollar ayrılmıştı. Ahmet Suphi Evke, sezon sonuna kadar Yeşil Bursa\'yı çalıştıracak.

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