'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)

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ORHANGAZİ İLÇESİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Bursa'nın Orhangazi ilçesi güne kar yağışı ile uyandı

07 Ocak 2019 19:10

ORHANGAZİ İLÇESİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bursa\'nın Orhangazi ilçesi güne kar yağışı ile uyandı. Sabaha karşı ilçe genelinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Haftanın ilk iş günü evinden çıkanlar yoğun kar ile karşılaştı.
Orhangazi\'de günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Daha önce yüksek kesimlerinde yağış olan Orhangazi bölgesinde sabah haftanın ilk iş gününe uyananlar beyaz örtüyle karşılaştı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gün boyu belli aralıklarla devam etti. Kar yağışı nedeniyle dış mahallelerde ulaşımda aksama olmaması için Belediye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yağışı fırsat bilenler ise sabah saatlerinde karın keyfini çıkardı. Park ve bahçeler kar altında kalırken ilçede kar yağışının yarın da etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

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