Yeşil Bursa AŞ-1461 Trabzon: 1-2

Cemal EKENTOK / BURSA (DHA)

STAT: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xxx), Gökhan Esen (xxx), Egemen Savran (xxx)

YEŞİL BURSA AŞ: Ömürcan (xxx)- Ömer Gür (xx), Mehmet (xx), Kadir (xx), Ekrem (x) (Dk.36 Mustafa Emre xx), Yücel (xx), Bekir Ozan Has (xx) (Dk.68 Ozan Karabacak), Berat (xxx), Fatih Çakır (xxx), İsmail Can (xx) (Dk.80 Mertcan), Samet (xx)

1461 TRABZON: Ogün (xx)- Semih (xxx), Sefacan (xx), Rasimcan (xx), Aykut (xx), Melih (xxx), Mert (xxx), Alihan Tunçer (xxx), Ahmet (xxx) (Dk.87 Savaş), Yüksel (xx) (Dk.41 Ali Han Aydın xxx), Aykut (xxx) (Dk.75 Recep Uğur x)

GOLLER: Dk.59, 82 Ali Han Aydın (1461 Trabzon), Dk.74 Fatih (Penaltı) (Yeşil Bursa)

KIRMIZI KART: Dk.71 Sefacan (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Ali Han Tunçer, Rasimcan, Ahmet (1461 Trabzon), Fatih (Yeşil Bursa)

ÜÇÜNCÜ Lig 2\'inci Grup’ta Yeşil Bursa, sahasında 1461 Trabzon ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişme içerisinde geçen maçı konuk takım Ali Han Aydın’ın golleriyle 2-1 kazandı.

11\'inci dakikada ani gelişen 1461 Trabzon atağında Aykut orta alandan kaptığı topla hareketlendi, pasıyla sağdan son çizgiye inen Alihan Tunçer’in ortasında arka direkte Ahmet buluştu. Kaleci Ömürcan ayaklarına yatıp iki hamlede topu aldı ve gole izin vermedi.

18\'inci dakikada 1461 Trabzonspor atağında Yüksel’in pasıyla Alihan Tunçer’in pasıyla Ayhan kale sahasına indi, kaleci Ömürcan’ı çalımla geçti. Boş kaleye gönderdiği topu Kadir çizgiden uzaklaştırdı.

38\'inci dakikada Semih ceza alanına süratle girdi. Kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı. Sert vurdu Ömürcan gole izin vermedi.

45\'inci dakikada savunmadan atılan uzun topla Aykut ceza alanına girdi. Yerden sert vurdu yine Ömürcan golü önledi.

54\'üncü dakikada Berat sağdan son çizgiye indi. Kale sahasına yaptığı ortada Fatih’in kafa şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.

59\'uncu dakikada 1461 Trabzon köşe atışında, arka direkte iyi yükselen Ali Han Aydın şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

71\'inci dakikada Fatih’in derinleme pasında Berat süratle ceza alanına sokuldu, Sefacan’ın müdahalesiyle düştü. Hakem penaltı noktasını gösterirken Sefacvan’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

74\'üncü dakikada atışı kullanan Fatih Çakır, kaleci ve topu ayrı ayrı köşelere göndererek skoru eşitledi: 1-1

82\'inci dakikada Ali Han Tunçer’in pasıyla hareketlenen Ali Han Aydın ceza alanına girdi, yerden sert vurdu ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2

90+1\'de Berat’ın pasında ceza alanı içerisinde topla bulaşan Fatih Çakır müsait durumda topu dışarıya vurdu. Maç bu skorla sona erdi.

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