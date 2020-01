Yeşil Bursa-Ankara Demirspor: 1-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Ozan Bekar (xx), Berkay Salman (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (x)- Ekrem Çalışanlar (x) (Dk.46 Mustafa Emre Can x), Metehan Çakal (xx), Ömer Çoban (x), Furkan Emre Ünver (xx), Bekir Ozan Has (x) (Dk.55 Fatih Çakır x), Ogün Bayrak (x), Kadir Turhan (x), Ozan Karabacak (xx), Ömer Gür (xx), Berat Jonathan Ustabaşı (x) (Dk.20 Samet Taş x)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han Güngördü (xx)- Bilal Özhan (xx), Adem Sağlam (xx), Burak Öksüz (xxx), Burak Sürmeli (xx), Hüseyin Erol (xx), Hasan Kaya (xx) (Dk.65 Barış Gök x), Sebahattin Usta (xx) (Dk.86 Çınar Tarhan), Güney Tutcuoğlu (xx) (Dk.88 Celal Çırpanlı), Umut Aslan (xx), Hasan Ahmet Sarı (xxx)

GOLLER: Dk.17 Ozan Karabacak (Yeşil Bursa), Dk.25 Burak Öksüz, Dk.65 Hasan Ahmet Sarı, Dk.69 Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Volkan Tercan (Yeşil Bursa), Umut Aslan, Adem Sağlam (Ankara Demirspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 11\'inci hafta maçında Yeşil Bursa, sahasında Ankara Demirspor\'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip maçta öne geçmesine rağmen, daha sonra yediği 3 gol sonucu mağlup oldu. Yeşil Bursa\'da Berat Jonathan Ustabaşı, Ekrem Çalışanlar ve Bekir Ozan Has sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonucun ardından Ankara Demirspor ligde 6\'ncı galibiyetini alarak puanını 20\'ye çıkarırken, Yeşil Bursa ise 7 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası Yeşil Bursa cephesi hakeme büyük tepki gösterdi.

7\'nci dakikada hızlı gelişen Ankara Demirspor atağında Güney arapasını Hasan Ahmet\'e aktarırken, Hasan Ahmet\'in aşırtma vuruşunda kaleye yönelen topu Metehan son andaki müdahalesiyle çizgiden çıkardı.

17\'nci dakikada Yeşil Bursa golü buldu. Duvarpası sonrası topla birlikte ceza sahası alanına giren Ozan Karabacak, kalecinin soluna yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

25\'inci dakikada Ankara Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta serbest vuruştan yapılan ortada ceza sahası içerisinde iyi yükselen Burak Öksüz, düzgün bir kafa vuruşuyla uzak kale direğinden topu filelere gönderdi: 1-1.

37\'nci dakikada Yeşil Bursa\'dan Ogün, topla birlikte ceza alanına girerken müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı çıktı.

65\'inci dakikada Yeşil Bursa ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Hasan Ahmet Sarı, düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu filelerle buluşturarak Ankara Demirspor\'u öne geçirdi: 1-2.

66\'ncı dakikada sol kanattan etkili gelen Yeşil Bursa\'da Ozan Karabacak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kaleciyi de geçmesine karşın savunmaya takılan Ozan mutlak bir golü kaçırdı.

69\'uncu dakikada Ankara Demirspor hızla atağa çıkarken, ceza alanı içerisinde oyuncusunun kaleci Volkan Tercan\'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Güney Tutcuoğlu ise kaleci Volkan ile topu ayrı köşelere gönderdi: 1-3.

74\'üncü dakikada topla birlikte ilerleyen Hasan Ahmet Sarı ceza sahasına girerken yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan soluna doğru gelen topu direk dibinden son anda çıkardı.

Yeşil Bursa\'nın farkı azaltmak adına kalan dakikalarda çabaları sonuç vermezken, karşılaşmayı Ankara Demirspor deplasmanda 3-1 kazandı.

