Yeşil Bursa - Kırıkhanspor: 1-2

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Kasım Oyarçın (xx), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (xx), İbrahim Ethem Sevinç (xx), Mehmet Kalkan (xx), Furkan Emre Ünver (xx), Berke Sağkan (x), Doğan Ateş (xx), Arif Şahin (x) (Dk. 65 Hakan Yavuz x), Fatih Şen (x), Ozan Karabacak (xx), Tugay Meşekoparan (xx) (Dk. 65 Tuncay Öndel x), Berat Jonathan Ustabaşı (xx)

KIRIKHANSPOR: Ferdi Yalçın (xx), Mehmet Fırat Demir (xx), Mustafa Acar (xxx), Erhan Gözetlik (xx), Doğan Altınkaya (xxx), Mustafa Olcaytu Ergen (xx), Özcan Dağ (xxx), Ahmet Karaman (xx) (Dk. 52 Burak Seres x), Erkan Sancar (xx) (Dk. 90 Alparslan Boyaz ?), Egecan Çevir (xx) (Dk. 81 Taylan Özgün x), Muzaffer Özcanlı (xxx)

SARI KARTLAR: Furkan Emre Ünver, Mehmet Kalkan (Yeşil Bursa), Erhan Gözetlik, Egecan Çevir, Muzaffer Özcanlı, Doğan Altınkaya (Kırıkhanspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor)

GOLLER: Dk. 35 Tugay Meşekoparan (Yeşil Bursa), Dk. 54, 87 Muzaffer Özcanlı (Kırıkhanspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 20’nci hafta maçında Yeşil Bursa, evinde Kırıkhanspor’a 2 - 1 mağlup oldu.

35’inci dakikada Tugay Meşekoparan ile öne geçen ev sahibi yeşil beyazlı ekip, soyunma odasına da 1-0’lık skor avantajıyla girdi. Dönüşte ise beraberlik için ataklarını sıklaştıran Kırıkhanspor, 54’üncü dakikada Muzaffer Özcanlı’nın penaltıdan kaydettiği golle maça dengeyi getirdi. Ardından Muzaffer Özcanlı yeniden sahneye çıkarken attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı. Kırıkhanspor’da son anlarda yaşanan gerginlik sonucu Mehmet Fırat Demir kırmızı kart gördü. Yeşil Bursa 12 puanda kalırken haftaya bir basamak üzerinde giren Kırıkhanspor ise puanını 17’ye yükseltti. Zaman zaman oyunda tansiyon yükselirken 77’nci dakikada Kırıkhanspor antrenörlerinden Hakan Çimen, hakem tarafından tribüne gönderildi. Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay da takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16’ncı dakikada Yeşil Bursa gole yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Doğan Ateş’in içeriye ortaladığı topu kaleci Ferdi uzaklaştırmak istedi. Ancak topu önünde bulan Ozan Karabacak’ın vuruşunda savunmadan Mustafa Acar meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

19’uncu dakikada aldığı pas sonrası topla buluşan Muzaffer Özcan bir anda kaleci Volkan Tercan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu ceza sahasına girer girmez bekletmeden vuruşunu yaparken kaleci Volkan topu ayaklarıyla çelmeyi başararak tehlikeyi önledi.

35’inci dakikada Yeşil Bursa golü buldu. Gelişen hızlı atakta topa hareketlenen Berat Ustabaşı, Erhan Gözetlik tarafından düşürülünce ev sahibi ekip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Fatih Şen plase vuruşunu yaparken yan direkten dönen top kaleci Ferdi’ye çarpıp oyun alanına geri döndü. Dönen topa bekletmeden vuruşunu yapan Tugay Meşekoparan ise topu filelerle buluşturdu: 1-0

54’üncü dakikada Kırıkhanspor atağında ceza sahası içerisinde top Yeşil Bursa’dan Fatih Şen’in eline çarpınca hakem Ercan Hellaç penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Muzaffer Özcanlı ise top ile kaleciyi ayrı köşelere yolladı ve skora denge geldi: 1-1.

60’ıncı dakikada serbest vuruş sonrası arka direğe doğru gönderilen topa Mehmet Kalkan kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

67’nci dakikada Yeşil Bursa’da oyuna yeni giren Tuncay Öndel topla ilk buluşmasında sert vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ferdi Yalçın’da kaldı.

70’nci dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Muzaffer Özcanlı’nın vole vuruşu sonrasında top üstten dışarı çıktı.

80’inci dakikada İbrahim Ethem’in ortasında ceza sahası içerisinde boş kalan Ozan Karabacak kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ferdi Yalçın üzerine gelen topu kontrol etti.

87’nci dakikada Kırıkhanspor öne geçti. Hızla gelişen atakta sağ kanattan içeriye gönderilen topa kale önünde vuruşunu yapan Muzaffer Özcanlı takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 1-2.

89’uncu dakikada maçta tansiyon yükselirken, Yeşil Bursa yedek kulübesiyle tartışma yaşayan Kırıkhansporlu Mehmet Fırat Demir, hakem tarafından direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyun dışına gönderildi.

90+2’nci dakikada ceza sahası içerisine gönderilen topa Ozan Karabacak kafa vuruşunu yaparken top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma Kırıkhanspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI