Yeşil bir kış bahçeniz olsun

Kışın sert geçtiği bir yerde yaşasanız bile, ılıman bölgelerde, dışarıda yetiştirilen bitkileri kış bahçenize davet edebilirsiniz.



Tropik bitki çeşitlerini seçtiğiniz takdirde, sıcak bir görüntüye kavuşursunuz. Kış bahçenizin cam kısımları açılır kapanır şekilde yapılmalıdır. Böylece, bitkileriniz yaz sıcaklarından daha az etkilenir. Unutmayın ki, bitkiler gün ışığıyla beslenir, geceleriyse aşırı sıcaktan rahatsız olurlar.



Kış bahçesinin her noktasına eşit miktarda ışık gitmiyorsa, düzenli olarak saksıların çevrilmesi gerekir. Aksi halde bitkiniz hangi yönden ışık alıyorsa, o yönde gelişir. Bu da formunun bozulması anlamına gelir.



Bitkileriniz için seçeceğiniz toprak, sterilize edilmiş, hafif ve aynı zamanda organik maddece zengin olmalıdır. Bu bitkilerin saksı değişim döneminde topraklarının da yenilenmesi gerekir. Gelişimlerine göre topraklarını değiştirin. Sulamanı n önemi de büyük. Otomatik sulama sistemleri sayesinde işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bizzat ellerinizle sulayacaksanız, ılık ve bekletilmiş suyu tercih edin. Bitkilerinizin ömrünü uzatırsınız, bizden söylemesi.

Hangi bitkileri seçelim?

Turunçgiller içinde küçük mücevher olarak adlandırılan bu bitki, güzel meyvelere sahiptir. Organik maddece zengin toprak ister. Güneşe bayılır. Güzel bir kokusu vardır. Bahar aylarında oluşan beyaz çiçekleri, yaz döneminde meyveleri takip eder. Toprak nemli kalıncaya kadar sulamanı z yeterlidir.Yıl boyunca güzel bir görüntüye sahiptir. Bu küçük ağacı güneş alan bir yere yerleştirmelisiniz. Yaz döneminde açan güzel kokulu beyaz çiçeklerinin arkasından, sarı meyveleri çıkar ortaya. Aşılı bir ağaca sahipseniz, genç yaşta meyvelerini toplayabilirsiniz.Kuş gagasına benzeyen bu çiçek, kış bahçesinde yetiştirmek için idealdir. Organik maddece zengin toprak ister. Doğrudan güneş alan bir noktada, nemli ve geçirgen toprakta yetiştirebilirsiniz.Neredeyse yetiştirmesi en kolay bitkidir. Hemen hemen her çeşit toprakta yetiştirebilirsiniz. Su isteği fazladır. Parlak yeşil yapraklarının makasa geldiğini unutmayın. Arsızlığı sayesinde zaman geçmeden yenileri çıkacaktır.Narin bir yapıya sahip bitkimizin bakımı diğerlerine göre daha zordur. Beyaz çiçeklerinin yılda birden çok açmalarını istiyorsanız, ortamın sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda solan çiçekleri zaman geçmeden kesmelisiniz. Yarı gölge ve hatta gölge alana yerleştirebilirsiniz. Funda toprağının, geçirgen ve nemli olmasına dikkat edin.Güneş alan, cama yakın bir yerde mutlu olacaktır. Su dolu cam bir kabın alt kısmını küçük çakıllarla doldurun. Ardından bitkinizin saksısını yerleştirebilirsiniz. Solan çiçeklerini keserek yeni dalların çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz. Sıvı çiçek gübresi vererek onu çok daha mutlu etmeniz mümkün.