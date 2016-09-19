Yeşil Artvin Derneği Başkanı: Artvin halkı 25 yıldır sadece yaşamsal mücadele veriyor

Artvin Cerattepe’de Cengiz-Özaltın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin iptali için açılan davanın duruşması bugün Rize İdare Mahkemesi’nde görülecek. Türkiye'nin en büyük çevre davası olma özelliği taşıyan Cerattepe'deki davanın dönüm noktalarından biri olması beklenen duruşmanın ardından taraflar Rize İdare Mahkemesi’nden gelecek kararı beklemeye koyulacak.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan getirilen yasak kararlarını anlamadıklarını belirterek "Artvin halkı 25 yıldır yaşamsal mücadele veriyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Neşe Karahan yasaklarla ilgili “Bu yasaklama kararını biz anlamış değiliz gerçekten çünkü biz birkaç gündür emniyet müdüründen sürekli görüşme talep ediyoruz. Görüşmedi bizimle. Bayram öncesi önceki validen görüşme talebinde bulunmuştuk, o da görüşmedi. Yeni gelen valiyle de bugün (dün) görüşme talebinde bulunduk. Aradım, görüşemeyeceğini söyledi. Emniyet müdürünü gene aradım bugün (dün). O da görüşmedi. Yani enterasan bir durum” ifadelerini kullandı.

“Artvin halkı vatan haini değil. Artvin halkı bugüne kadar yasadışı hiçbir şey yapmadı. Artvin halkı bütün ülkeye üretimiyle hizmet veren bir halktır. 25 senedir süren yaşamsal bir mücadeledir. Bunun dışında hiçbir şey yapmadı Artvin halkı. Sadece kendi yaşamsal mücadelesini veriyor. Gelecek nesillere bırakılması gereken olağanüstü bir doğamız var. Bu doğayı korumak için savunmamızı yapıyoruz, başka bir şey yapmıyoruz biz. Niye bize yasak? Bunu anlamadım zaten. Rize’de şu an bir açıklama yapılmış. Rize’de tedbir alınması gerekiyor. Valilik, emniyet müdürlerimizin can güvenliğimiz için tedbir alması gerekiyor çünkü Artvin halkı silahlı değil. Sadece duruşmaya gidiyoruz. Bir duruşma. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamız duruşmanın seyrini etkileyecek bir şey"