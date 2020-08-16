Yeşil alanların vakıflara devredilmesine karşı çıkan muhtarlara uygulanan ödenek kesintisi Meclis gündeminde

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin ilçede yeşil alan ve park vasıflı arazilerin vakıflara devredilmesine karşı çıkan Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın ile Ünalan Mahallesi Muhtarı Mezengül Şimşek’i ödenek kesintisiyle cezalandırıldı. Duruma tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuyu hem Meclis gündemine hem de Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.

BirGün'de yer alan habere göre, Üsküdar Belediye Meclisi’nin 3 Aralık 2018 tarihli toplantısında, ilçe sınırları içerisindeki muhtarlıklara ihtiyaçlarının karşılanması için aylık bin 500 TL nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı. 33 mahalleden oluşan ilçede, 31 mahalle muhtarlığına her ay düzenli ödeme yapılırken, 2 muhtarlığın ödeneği ise hiçbir gerekçe gösterilmeden kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanal, her iki kadın muhtarın, Üsküdar Belediyesi’ne ait yeşil alan ve park vasıflı arazilerin vakıflara devredilmesine ilişkin itirazları nedeniyle mi ödenek kesintisiyle cezalandırılmak istendiklerini sordu.

CHP'li Tanal konuyu Meclis gündemine taşıdı

Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesini anımsatan Tanal, “Acıbadem Mahalle Muhtarlığı ve Ünalan Mahalle Muhtarlığı’nın Üsküdar Belediye Başkanlığı idari sınırları içerisinde yer alan diğer 31 mahalle muhtarlıklarından ayrı tutularak, her iki muhtarlığa aylık ayni yardımda bulunulmaması, Anayasa’da açıkça düzenlenen eşitlik ilkesine ilişkin hükümlere aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.