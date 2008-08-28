Yeşil alanları yağma yasası

Hükümet, çıkardığı ‘Torba Kanun’ ile sit alanlarını bile imara açtı. Kıyıları işgal edenlere af getirdi. Böylece yeşil alanların yağmalanmasının da önü açıldı.



6 Ağustos 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ (Torba Kanun) ile yeni özelleştirmelerin, imar değişikliklerinin, kıyı yağmacılığının önündeki engeller kaldırıldı. Söz konusu yasa ile sit alanları da artık imara açılacak. Bu kanunla, toplu konut ve özelleştirme idarelerine geniş imar yetkileri veriliyor, hükümete, Galataport’u, Haydarpaşa’yı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarını, Devlet Su İşleri’nin gayrimenkullerini kolaylıkla satışa çıkarma imkanı tanınıyor.

İşte, hükümetin çıkardığı ‘Torba Kanun’da yer alan önemli değişiklikler:

* Milli Eğitim Bakanlığı‘na ait okullar, arsalar kolaylıkla özelleştirilerek satılabilecek.

* Toplu Konut İdaresi imar planları yapmaya, yaptırmaya ve değiştirmeye yetkili olacak.

* Özelleştirilecek alanlardaki imar planlarını Özelleştirme Kurulu Başkanlığı istediği şekilde belirleyecek, değiştirecek.

* Milli Eğitim, Hazine mülkiyetindeki okul ve arsaları Toplu Konut İdaresi aracılığıyla değerlendirecek.

* Demiryolları’nın varlıkları satılacak. Gelen paranın yüzde 60’ı karayolu, yüzde 40’ı demiryolu yapımında kullanılacak.

* Hazine’ye ait taşınmazlar rayiç bedelle belediyelere devredilecek.

* Hazine’ye ait arsalar üzerinde liman yapanlarla ilgili davalar, anlaşma yoluyla sona erdirilecek.

* Deniz kıyılarını, gölleri, suları kullandıkları, doldurdukları için Hazine ile anlaşmazlığı olanlar 4 ay içinde başvururlarsa anlaşma yapılacak ve 49 yıllık kullanma hakkı verilecek.

* Milli İstihbarat Teşkilatı harcamalarında denetim yapılamayacak.

* Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarındaki her türlü mali bilgileri toplamaya yetkili olacak.

* Devlet Demiryolları İdaresi ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri yönetim kurulu kararıyla satabilecek.

* İmar planlarında demiryolları için ayrılan arsalar ve binalar imar planı değişikliğiyle satılacak.

* Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklar’dan yenileme alanında kalanlar il özel idareleri ve belediyelere bedelsiz olarak devredilecek. (Tempo24)



