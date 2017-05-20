Yeşil Adımlar uygulaması, yürüdüğünüz yol kadar ağaç dikiyor

Jotun Türkiye’nin geliştirdiği yeni proje, kullanıcıların yürüdüğü yol kadar ağaç dikecek. YeşilAdımlar isimli uygulamayı telefonuna indiren kullanıcılar yürüdükçe aplikasyon üzerindeki yollar yeşile boyanıyor ve yeşile boyanan her dört kilometre için Jotun Türkiye bir ağaç dikiyor. Daha önceden yeşile boyanmış yollardan yürürseniz de yürünen her altı kilometre için bir ağaç dikilecek.

31 Temmuz’a kadar devam edecek olan proje kapsamında yürüme hedefine ulaşılırsa 10.000 ağaç dikilecek. Kazanılan ağaçlar, Balıkesir’in Gönen bölgesinde üç orman büyüklüğünde, Jotun Hatıra Ormanı’na dönüştürülecek.

Özellikle düzenli yürüme ve koşma alışkanlığı olanlar bu uygulamayı indirerek 10.000 ağaç hedefine ulaşılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

IOS cihazlar uygulamayı buradan Android cihazlar ise buradan indirebilir.