Yesica unutulma hakkını kullandı

T24 - Yahoo’nun Arjantin versiyonundaki tüm bilgilerini ‘unutulma hakkı’ çerçevesinde sildirmeyi başaran top model Yesica Toscanini yeni bir tartışmayı ateşledi...

Milliyet'in haberine göre, Amerikan radyosu NPR, Avrupa ve ABD’nin uzun süredir tartıştığı internette ‘unutulma hakkı’nı masaya yatırdı. Radyo, internet ortamındaki bilgilerin kişilerin talep etmeleri halinde silinmesine yarayan ‘unutulma hakkı’nın konuşma ve basın özgürlüğüne zarar verip vermediğini araştırdı.

NPR, tartışmaya örnek olarak Yahoo’nun Arjantin versiyonundaki tüm bilgilerini ‘unutulma hakkı’ çerçevesinde sildirmeyi başaran top model Yesica Toscanini’yi gösterdi. Toscanini’nin dava açmasının ardından Yahoo, ünlü modelin ismini bile veri tabanından kaldırmış, tüm fotoğraflarını silmişti. Arjantin’le birlikte AB'de geçen ay ‘unutulma hakkı’nı tanıdı. Ancak hukuk camiası unutulma hakkının gerçekten modern çağın bir ihtiyacı olup olmadığı konusunda kararsız.

George Washington Üniversitesi’nden Prof. Jeffrey Rosen, ‘unutulma hakkı’nın Google, Yahoo ve Facebook gibi internet devlerine zarar vermesinin yanısıra konuşma özgürlüğünü de engellediğini savunuyor. Rosen, “Alkol alınan bir gece yarı çıplak çektirdiğiniz ve bilinçsizce Facebook’a yüklediğiniz fotoğrafın kaldırılmasını istemek herkesin hakkı olmalı” diyor. Ancak bu hakkın sınırlarının belirlenmesi açısından aynı senaryo üzerinden şu soruları soruyor:

- Sözkonusu fotoğraf kişinin isteğiyle facebook’tan kaldırılırken aynı fotoğrafta yer alan ve fotoğrafı saklamak isteyen diğer kişilerin haklarına ne olacak?

- Eğer fotoğrafı kaldırmak isteyen kişi bir süre sonra bir politikacıyla beraber olmak isterse bu fotoğrafın ulaşılabilir olması vatandaşların bilgi edinme hakkına dahil edilmeyecek mi?

- Böyle bir durumda fotoğrafın tekrar yayınlandığını varsayalım... Peki fotoğraftaki kişi ve politikacı kısa süre sonra ayrılırsa ne olacak? Fotoğraf tekrar mı kaldırılacak? Yayınlanmış olması hukuken nasıl açıklanacak?