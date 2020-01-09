Yeryüzünün yeni-normali: Savaş, yangın, depresyon

*Orta Doğu'dan Avustralya'ya açılan yelpazede dünya yanıyor!

*Hollywood egemenlerini sarsan Ricky Gervais faktörü

*Depresyon Kraliçesi'nin dimdik ölümü: Prozac Toplumu'nun yazarı Elizabeth Wurtzel kanserden hayatını kaybetti

Gerçek Gridir'de Seden Mestan sordu, Tayfun Atay yorumladı.

Orta Doğu'daki son gelişmelerden yola çıkarak dünya genelindeki siyasi durumu değerlendiren Atay, "Savaş despotun ekmeğidir, böyle olduğu için dünyanın her tarafında bir savaş hali kendini gösteriyor. Otoriteryanizmi teşvik eden bir dünya hali var. İnsan nüfusunun kaynakları yetiremez hale gelmesi, bunun yarattığı sıkışıklıklar beraberinde bir kıyamet halini, insan toplulukları arasındaki çatışmaları getiriyor" yorumunu yaptı.

Atay, 'kıyamet' olarak nitelediği dünya halinin küresel iklim krizini de körüklediğini ifade etti. 'Yeryüzünün yeni-normali' olarak savaşların ve yangınların karşımıza çıktığını dile getiren Atay, bu durumun çekişme ve çatışmadan kaynaklandığını vurguladı:

"Küresel iklim felaketinin içindeyiz, yeryüzünün her tarafında havanın, suyun, besin kaynaklarının, hayvan türlerinin yok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Türetim kapitalizmi hükmünü icra ediyor; hâlâ büyümeden, kârdan bahsediliyor. Halbuki daha dengeli ve kanaatkâr olunması gereken kritik bir aşamadayız. Ancak içinde bulunduğumuz sistem böyle bir kapasitede değil, böyle bir rasyonalite, böyle bir ahlaki vicdan yok."

Atay, "Savaş var, yangınlar var; kafalarımız duygusal ve olgusal olarak karmakarışık. İç dünyamızda yaratılan bu kargaşaların, kurgulara vurması da söz konusu. İnsanın doğayla olan ilişkisinden çıkan sonuç fantezide de fanatizmde de karşımıza çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Seden Mestan, Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in konuşmasına değinerek, "Hollywood'u kendi evinde mağlup etti" yorumunu yaptı.

Tayfun Atay da söz konusu açılış konuşmasını, İngiliz antropolog Victor Turner'ın 'Ritüel Süreç' adlı çalışmasından bahisle değerlendirerek, "Sistemi çok güzel anlatıyor, bu sistem dehşetten de cinayetten de canavarlıklardan da kendine kâr devşirmeyi düşünen bir sistem. Hollywood egemenlerini sarsan, güncel kurulu düzene karşı anti-yapısal bir ayindi, yerinde eleştiriler yaptı ve söylediği her şey gerçekti. Düzeni tersine çevirme yolunda ritüel bir kaçaktı" dedi.

Atay, X jenerasyonunun sesi olarak gösterilen 'Prozac Toplumu'nun yazarı Elizabeth Wurtzel'i de andı. Prozac Toplumu kitabını 'depresyon üzerine bir alan çalışması' olarak niteleyen ve kitabın etkileyicilğine vurgu yapan Atay, "Depresyonun ne olduğunu en çarpıcı ve net bir şekilde aktarıyor" dedi.

'Yeryüzünün yeni-normal'lerinden birinin de depresyon olduğunu dile getiren Atay, "Dünya olarak depresyon hayatının içindeyiz. Yalnızlaşma, kimsesizleşme, umursuzlaşma olarak kendisini gösteren halin, tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte dünyanın her yerinde insanlar avuç avuç anti-depresanlarla hayatlarına devam ettiğini görüyoruz. Küresel tüketim kapitalizmi içinde, anti-depresanın aspirinin yerini aldığı bir dönemde yaşıyoruz" yorumunu yaptı.