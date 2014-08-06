Yeryüzüne Özgürlük, Okyanus'un 'Ne boka yaradı normal olmak?' sorusuna cevap arıyor

Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Okyanus Efe Özyavuz adlı trans erkeğin İzmir’de intihar etmesinin üzerinden henüz 1 ay geçmişken, Özyavuz’un ihtihar notu olarak hepimize bıraktığı “Ne boka yaradı normal olmak?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Kaos GL'de yer alan habere göre, Yeryüzüne Özgürlük aktivistleri Facebook ve Twitter’daki takipçilerini #nebokayaradinormalolmak diye başlayan yorum ve girdilerle Özyavuz’un yaşamını elinden alan baskıcı koşulları deşifre etmeye çağırıyor.

İzmir’de 1 ay önce 17 yaşındaki Okyanus Efe Özyavuz adlı trans erkek kendini balkona astığında ardında kalan “Ne boka yaradı normal olmak?” yazılı bir kağıt parçasıydı.

LGBTİ örgütleri Okyanus’un ardından “Okyanus’u siz öldürdünüz, gazeteci, anne, baba, öğretmen, ağabey, abla, sevgili olan siz! Koşulsuz sevmeyi bilmeyen siz, her gün bize kafamıza vurduğunuz “normal” - “anormal” ikiliğiyle bizde temiz bir parçayı öldürmektesiniz” demişti.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği Facebook sayfasından başlattığı beyin fırtınası kampanyasında şu cümlelere yer verdi:

“Bugün bu intiharın üzerinden 1 ay geçmişken gündem gereği değil tam da normal gündemi “anormal”in merceğiyle bozmak için, en önemlisi de Efe’nin nihai sorusunu genişletmek veya ona cevaplar bulmak için tartışmayı tekrar açmak istiyoruz.

“Yeryüzüne özgürlük; transfobiyi, heteronormativiteyi ve genel anlamıyla normu biz gömmeden gelmeyecek. Bir yaşamın sonunu temsil edecek kadar altı çizilen “normal”in (sahiden) neye yaradığını enine boyuna tartışmadıkça biz, başka bir yerde aynı “normal” hayatları karartmayı sürdürecek.”