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Dünya

Yeryüzünde "uzay aracı" mezarlığı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Antarktika'nın kuzeyinde yer alan Pasifik Okyanusu'nda, kıyıya 233 mil uzaklıktaki "uzay aracı mezarlığı"nda çürüyen uzay aracı sayısı 260'ı buldu

23 Ekim 2017 15:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Antarktika\'nın kuzeyinde yer alan Pasifik Okyanusu\'nda, kıyıya 233 mil uzaklıktaki \"uzay aracı mezarlığı\"nda çürüyen uzay aracı sayısı 260\'ı buldu.
Business Insider\'ın raporuna göre, uzay çalışmalarının kontrol edildiği yer istasyonlarındaki görevlilerin 1971 yılından yönlendirdiği enkaz yığını giderek büyüyor.
Raporda, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi\'nin (NASA) Point Nemo (Nemo Noktası) olarak adlandırdığı bölgeye en yakın insanların, NASA\'ya bağlı Uluslararası Uzay İstasyonu\'ndaki (International Space Station / ISS) görevliler olduğu belirtildi.
Uzay uzmanı Bill Ailor Business Insider\'a yaptığı açıklamasında, \"Enkazdaki hurdanın yüzyıllar boyunca birikmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz\" dedi.
Dünya çapında ülkelerin gün geçtikçe uzaya daha fazla araç göndermesi sebebiyle enkazın temizlenmesinin zorlaştığını belirten Ailor, \"Alanın temizlenmesi için şu an elimizde bir plan mevcut fakat planın eyleme geçememesinin sebebi uzay teknolojisinden değil, dünya üzerindeki politik
problemlerden kaynaklanıyor\" dedi.
Ailor, araçların sahiplenilmesi sebebiyle problemin politik bir hal aldığını belirtirken, herhangi bir ülkenin başka bir ülkeye ait bir uzay aracını hareket ettirmesinin yasak olduğunu söyledi.
Uzaydaki bütün teknolojik alet ve araçların enkaza dönüştüğü Point Nemo, dünya üzerinde
yaşayan insanlara karşı bir tehdit oluşturmuyor. (Fotoğraflı)

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