Yeryüzü Sofrası ilk iftarı Galatasaray Meydanı'nda açtı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-GÖSTERİŞLİ iftar sofralarına tepki olarak doğan \'Yeryüzü Sofrası\'nın ilki, Galatasaray Meydanı\'nda kuruldu. Bu yılın ilk iftarı için bir araya gelen, yaklaşık 200 kişi, ezanın okunmasıyla birlikte ilk iftarlarını açtı.

Antikapitalist Müslümanlar tarafından 7 yıl önce, gösterişli iftar sofralarına tepki olarak doğan \'Yeryüzü Sofrası\'nın, bu yılki ilk iftarı için saat 20.00\'dan itibaren Galatasaray Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, yere kağıt sererek iftar hazırlıklarına başladı. Yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından bu yılın ilk orucunu hep birlikte açtı.

İlahiyatçı-Yazar R. İhsan Eliaçık, Yeryüzü Sofrasının 7\'nci kez kurulduğunu hatırlatarak \"2011 yılında başlamıştı. Lüks otellerin önünde yapılan bir protesto şeklinde doğdu. Şatafata, lükse, Ramazan\'a uymayan gösterişlere karşı yerlere gazete kağıdı serip, üzerinde peynir ekmek yiyerek bir protesto şeklinde doğmuştu. İlk olarak 2011\'de Beşiktaş\'ta lüks bir otelin önünde... Sonra 2013\'de, geziyle beraber kitleselleşti. Orada daha çok duyuldu. 2013\'ün Ramazan ayında, yine böyle geziden sonraki döneme denk gelmişti. Bütün bir İstiklal Caddesi\'nde, yaklaşık 15 bin kişi sahiplenmişti. O gün, bu gündür, halkımız bunu sahipleniyor. Flamasız, bayraksız, sponsorsuz, halkın kendi evinden getirdiklerini ortaya sermesi şeklinde gerçekleşiyor. Herhangi bir merkezi, lideri, organizatörü yok. Tamamen bir halk sofrası. Bence Türkiye\'ye muazzam bir mesaj veriyor. Aslında Türkiye\'nin de böyle yönetilmesi lazım. Adeta, kuşların gökyüzündeki hareketine benziyor. Veya balıkların, denizlerin içerisindeki toplu hareketi gibi herhangi bir merkezi olmayan, herkesin katılımıyla, beraber hareket etmesiyle ortaya çıkan bir görüntü oluyor. Yedi yıldır, biz bu mesajı hem Türkiye\'ye hem dünyaya veriyoruz. Birliği, barışı, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, kendini, nefsini, flamasını, bayrağını kenara çekmeyi ve ortamdaki insanlarla kaynaşmayı ve ortak bir iyi yaratmayı hedefliyor, amaçlıyor\" diye konuştu.

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