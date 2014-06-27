'Yeryüzü Sofrası' bu Ramazan'da da kurulacak

Geçmiş yıllarda, genellikle lüks otellerdeki iftar davetlerini protesto etmek için bu otellerin önünde kurulan protesto amaçlı ‘Yeryüzü Sofrası’, geçtiğimiz yıl Gezi Parkı protestolarının hemen ardından başlayan Ramazan ayı boyunca, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde kurulmuştu. Gezi Parkı eylemlerinin ardından bölgedeki eylem ve toplanmalara izin vermeye polis, cadde üzeri boyunca kurulan iftar sofralarına yönelik olarak da yoğun önlem almış zaman zaman da müdahalede bulunmuştu.

Radikal’de yer alan habere göre, Taksim’de ‘Yeryüzü Sofrası’ geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da kuruluyor. Ramazan ayının birinci günü olan 28 Haziran'da Taksim Tünel'den itibaren kurulmaya başlanacak olan iftar sofraları için Antikapitalist Müslümanlar da bir çağrı yayınladı.



"Taksim Tünel'den tüm yeryüzüne barış sofrası" başlığıyla yapılan çağrı şöyle:



"Haydi İSTANBUL .

Haydi ANADOLU ...

Haydi MEZOPOTAMYA

Haydi TÜM DÜNYA



Yeniden Yeryüzü Sofraları'nda buluşmaya...



Alınterimizi çalarak zenginleşenlerin haram paralarına ihtiyacımız yok!





Sponsorsuz



Emeğimizle kazandığımız helal lokmalar ve Allah'ın tüm canlılar için bahşettiği nimetler, ''hepimize yeter'' demek için...



Statü, servet ve otorite sahibi “yeryüzü tanrılarına” ihtiyacımız yok..!



Hiyerarşisiz



Kimsenin kimseyi yönetmediği, kimseyi seçmek zorunda bırakılmadığımız, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu, ortak yönetim ve ortak mülkiyet anlayışını; eşitlik-adalet ve özgürlük temelinde inşâ edebileceğimizi göstermek için…



Bayraksız ve flamasız



Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi dine inanırsa inansın, hangi mezhebin temsilcisi olursa olsun, hangi ırka dahil olursa olsun; Alevi-Sünni, Türk-Kürt, inanan-inanmayan siyah-beyaz demeden, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan, doğanın tüm canlılarını kucaklayan ve herkesin el ele verip katkı sunduğu bir sofra kurmak için;



Azığınla gel...

Sofranla gel...

Yüreğinle gel..!



Haydi hep birlikte;



Eşitliğin...

Adaletin...

Özgürlüğün...

Barışın hakim olduğu bir YERYÜZÜ SOFRASI ve YENİ BİR DÜNYA kuralım..!



Tarih: 28 Haziran 2014

Saat: 20.00

YER: Tünel/Taksim"