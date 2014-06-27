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Yaşam

'Yeryüzü Sofrası' bu Ramazan'da da kurulacak

Antikapitalist Müslümanların, 'lüks otellerde binlerce dolar harcanarak açılan iftarlara karşı' geliştirdiği 'Yeryüzü Sofrası' bu Ramazan ayında da kurulacak

27 Haziran 2014 12:50

Geçmiş yıllarda, genellikle lüks otellerdeki iftar davetlerini protesto etmek için bu otellerin önünde kurulan protesto amaçlı ‘Yeryüzü Sofrası’, geçtiğimiz yıl Gezi Parkı protestolarının hemen ardından başlayan Ramazan ayı boyunca, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde kurulmuştu. Gezi Parkı eylemlerinin ardından bölgedeki eylem ve toplanmalara izin vermeye polis, cadde üzeri boyunca kurulan iftar sofralarına yönelik olarak da yoğun önlem almış zaman zaman da müdahalede bulunmuştu. 

Radikal’de yer alan habere göre, Taksim’de ‘Yeryüzü Sofrası’ geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da kuruluyor. Ramazan ayının birinci günü olan 28 Haziran'da Taksim Tünel'den itibaren kurulmaya başlanacak olan iftar sofraları için Antikapitalist Müslümanlar da bir çağrı yayınladı. 

"Taksim Tünel'den tüm yeryüzüne barış sofrası" başlığıyla yapılan çağrı şöyle: 

"Haydi İSTANBUL . 
Haydi ANADOLU ... 
Haydi MEZOPOTAMYA 
Haydi TÜM DÜNYA 

Yeniden Yeryüzü Sofraları'nda buluşmaya... 

Alınterimizi çalarak zenginleşenlerin haram paralarına ihtiyacımız yok! 


Sponsorsuz 
 

Emeğimizle kazandığımız helal lokmalar ve Allah'ın tüm canlılar için bahşettiği nimetler, ''hepimize yeter'' demek için... 

Statü, servet ve otorite sahibi “yeryüzü tanrılarına” ihtiyacımız yok..! 

Hiyerarşisiz 
 

Kimsenin kimseyi yönetmediği, kimseyi seçmek zorunda bırakılmadığımız, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu, ortak yönetim ve ortak mülkiyet anlayışını; eşitlik-adalet ve özgürlük temelinde inşâ edebileceğimizi göstermek için… 

Bayraksız ve flamasız 
 

Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi dine inanırsa inansın, hangi mezhebin temsilcisi olursa olsun, hangi ırka dahil olursa olsun; Alevi-Sünni, Türk-Kürt, inanan-inanmayan siyah-beyaz demeden, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan, doğanın tüm canlılarını kucaklayan ve herkesin el ele verip katkı sunduğu bir sofra kurmak için; 

Azığınla gel... 
Sofranla gel... 
Yüreğinle gel..! 

Haydi hep birlikte; 

Eşitliğin... 
Adaletin... 
Özgürlüğün... 
Barışın hakim olduğu bir YERYÜZÜ SOFRASI ve YENİ BİR DÜNYA kuralım..! 

Tarih: 28 Haziran 2014 
Saat: 20.00 
YER: Tünel/Taksim"

ETİKETLER

yeryüzü sofrasıantikapitalist müslümanlarramazaniftartaksim

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