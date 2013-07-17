'Yeryüzü Sofrası' bu akşam Yedikule Bostanları'nda kurulacak

Yıkılmaya başlanan Suriçi'nde yer alan tarihi Yedikule Bostanları'nda bu akşam yeryüzü sofrası kurulacak ve ardından forum yapılacak. İftara CHP milletvekili Melda Onur da katılacak.

Kaynaklara göre Yedikule Bostanları, 1500 yıldan uzun süredir kentsel tarım alanı. Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre koruma altında olan bostanlarda geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi yıkıma başlamıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgenin güvenlik sorununa dikkat çekerek, bostanların olduğu alana park yapılacağını belirtmişti. Uzmanlar geçmişi çok eskilere dayanan bostanları koruyan projeler yapılması gerektiğini söylüyor.

Tarihi Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi, iftar için yayımladığı çağrı metninde şöyle dedi:

"16 Temmuz Salı günü itibarı ile 3. ve 4. bostanların da moloz yığınlarına dönüştürülmektedir. Fatih Belediyesi, uygulama izni olup olmadığı tartışmalı bir projeyi 'yeşil alan kazandırmak' adı altında olanca hukuksuzluğuyla işletmektedir.

17 Temmuz Çarşamba akşamı bu gidişata dur demek için yarın Gezi Parkı Forumlarının ve CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur'un da katılımı ile Suriçi'nde yer alan tarihi Yedikule Bostanları'nda Yeryüzü Sofraları'nı kuruyor ardından da forumumuzu gerçekleştiriyoruz.

Yedikule Bostanlarının yok edilişine, kara sularına, Bizans Kuyularına ve Bizans Duvarına verilen hasara dur demek üzere Bostanlarda buluşmaya davet ediyoruz."