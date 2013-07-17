T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Yeryüzü Sofrası' bu akşam Yedikule Bostanları'nda kurulacak

Tarihi Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Yedikule Bostanları'nda bu akşam 'Yeryüzü Sofrası' kurulması için çağrıda bulundu

17 Temmuz 2013 18:06

Yıkılmaya başlanan Suriçi'nde yer alan tarihi Yedikule Bostanları'nda bu akşam yeryüzü sofrası kurulacak ve ardından forum yapılacak. İftara CHP milletvekili Melda Onur da katılacak.

Kaynaklara göre Yedikule Bostanları, 1500 yıldan uzun süredir kentsel tarım alanı. Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre koruma altında olan bostanlarda geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi yıkıma başlamıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgenin güvenlik sorununa dikkat çekerek, bostanların olduğu alana park yapılacağını belirtmişti. Uzmanlar geçmişi çok eskilere dayanan bostanları koruyan projeler yapılması gerektiğini söylüyor.

Tarihi Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi, iftar için yayımladığı çağrı metninde şöyle dedi:

"16 Temmuz Salı günü itibarı ile 3. ve 4. bostanların da moloz yığınlarına dönüştürülmektedir. Fatih Belediyesi, uygulama izni olup olmadığı tartışmalı bir projeyi 'yeşil alan kazandırmak' adı altında olanca hukuksuzluğuyla işletmektedir.

17 Temmuz Çarşamba akşamı bu gidişata dur demek için yarın Gezi Parkı Forumlarının ve CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur'un da katılımı ile  Suriçi'nde yer alan tarihi Yedikule Bostanları'nda Yeryüzü Sofraları'nı kuruyor ardından da forumumuzu gerçekleştiriyoruz.

Yedikule Bostanlarının yok edilişine, kara sularına, Bizans Kuyularına ve Bizans Duvarına verilen hasara dur demek üzere Bostanlarda buluşmaya davet ediyoruz."

ETİKETLER

yedikule bostanlarıyeryüzü sofrasıiftarforum

İlgili Haberler

Tarihi Yedikule bostanları yok ediliyor

Fatih Belediyesi’ne ait kamyonlarla getirilen molozların döküldüğü ve halen üzerinde ürün bulunan bostanların yok edildiği bildiriliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24