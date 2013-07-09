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Muhalif Müslümanlar ilk iftarı, İstiklal'den Taksim'e uzanan yer sofralarında açtı

Antikapitalist Müslümanlar ve Devrimci Müslümanlar'ın çağrısıyla İstiklal'de buluşan muhalif Müslümanlar, ilk iftarı Galatasaray'dan Taksim Meydanı'na uzanan yer sofralarında açtılar

09 Temmuz 2013 23:35

Antikapitalist Müslümanlar ve Devrimci Müslümanlar gruplarının çağrısıyla duyurulan ve Galatasaray Lisesi'nden Gezi Parkı'na doğru uzanması planlanan Yeryüzü Sofraları, saat 20:00 itibariyle başladı. Katılımcılar sokaklara örtüler sererek, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ortaya sundu. Antikapitalist Müslümanlar grubunun önde gelen ismi İhsan Eliaçık  "Herkes kendi aldığını getirdi. bende 10 sandviç, 10 ayran getirdim" dedi. Fransız Konsolosluğu'na ulaşan sofranın, daha ileriye gitmemesi için konsolosluğun önünde TOMA bulunduruluyor. Katılımcılar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtılar.

 

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