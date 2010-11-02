Yerliden 1 milyar lira tasarruf

T24 - Yerli sanayicinin terminoloji farkı nedeniyle giremediği askeri ihaleler, sanayicinin bulduğu yöntemle aşıldı. Türkiye 1 milyar liralık askeri malzeme ithal etmekten kurtuldu.



NATO'ya üye olması nedeniyle ihtiyaç duyduğu milyarlarca dolarlık silah ve araç gereci yurt dışından ithal eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk sanayicilerinin girişimiyle yerli malına dönüyor.

Sanayiciler, ihale terminolojisini anlayamadıkları TSK'nın uluslar arası ihalelerine "sergi" yöntemiyle girmeyi başardı.

Askeri uzmanlarla birlikte fuarda buluşan sanayicilerin, TSK'nın kullandığı tam 6 bin çeşit malzemeyi üretebilecekleri ortaya çıktı. Türkiye 1 milyar liralık askeri malzeme ithal etmekten kurtuldu.

Bugün gazetesinin haberine göre, sanayici ile TSK'yı buluşturan yöntem ilk olarak Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in girişimleriyle başladı.

Özdebir, ASO başkanlığı koltuğuna oturduğunun ertesi günü, kuvvet komutanlarını ziyaret ederek, sanayicilerin TSK ihalelerine girme konusunda yaşadığı sıkıntıları anlattı. TSK ile sanayiciler arasında ihalelerde terminoloji sıkıntısı yaşandığını, aynı dili konuşamadıkları için TSK'nın ne tür malzemeleri alacağını anlayamadıklarını anlatan Özdebir, komutanlardan, ihtiyaç duydukları ürünleri sergilemelerini istedi.

Özdebir, daha sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:

"TSK NATO stok sistemine göre çalışıyor. Dolayısıyla her bir silah ya da askeri malzemelerin yedek parçasının birer stok numarası ve teknik isimleri var.Hangi malzeme neyin parçası anlayamıyorduk. Helikopterin kanadının hücum muhafazası diyor. Aslında ince bir saç parçasıymış. Görmeden anlayamıyorsun. TSK ile bu konuda anlaştık. İhtiyaç duyulan malzemeler önce sergilenecek, daha sonra ihaleye çıkılacak. Sanayicimiz de bu sergide görüp yapabileceği ürünler için teklif verecek."

Özdebir'in verdiği bilgilere göre, geçen ay bu amaçla TSK tarafından Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen fuarda silah ve silah yedek parçaları ile askeriyenin kullandığı araçlardan makine ve elektronik cihazlara kadar 7 bin 400 çeşit malzeme sergilendi. Bu malzemelerin tamamı TSK tarafından ithal ediliyordu. Sergiyi gezen sanayiciler bu malzemelerden tam 6 bin çeşidini üretebileceklerini, üstelik de daha ucuza satacaklarını bildirdi. Özdebir, yerli malına dönülen 6 bin ürünün toplam değerinin 1 milyar TL olduğunu söyledi. Sanayici şimdi ithal edilen 25 bin sanayi ürününü üretmek için kolları sıvadı.

TSK'ya yapacağı üretim sayesinde NATO'dan stok numarası alma hakkını elde eden Türk sanayicisi, diğer NATO üyesi ülkelerin ordularının da ihalelerine girme şansını yakalayacak. Nurettin Özdebir, TSK'ya bir kez mal üreten sanayicinin otomatik olarak diğer ülkelerin listesinde de görüneceğini belirterek, "Örneğin İspanya, Yunanistan ordusunun bile ihalesine girip oralara mal satabileceğiz" dedi. Özdebir NATO dışında Irak Savunma Bakanı'nın da son fuarı gezip telsiz siparişi verdiğini söyledi.

Özdebir, TSK'da elde ettikleri başarıyı şimdi TCDD, DSİ ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ithal malzeme kullanan kamu kurumlarına da yaymak için harekete geçtiklerini söyledi. Trenler ve barajlarda da teknik ismi karmaşık olan ithal ürünler kullanıldığını belirten Özdebir, bu ürünleri de yerli sanayicinin kolaylıkla üretebileceğini, bunun için "görmek" gerektiğini söyledi.