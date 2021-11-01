Yerli yatırımcının finansal varlıkları 6.1 trilyon TL olarak gerçekleşti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eylül ayı finansal piyasa özet verilerini açıkladı. Buna göre yerli yatırımcının finansal varlıkları son bir senede yüzde 18,4 artışla, 6,1 trilyon liraya yükseldi.

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda yaklaşık 950 milyar lira artış gösterdi. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların varlıkları ise yüzde 4 artışla, 560 milyar lira olarak gerçekleşti.

Eylül sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam 687,6 milyar lira olan hisse senedi portföy değerinin, yüzde 58,5'i yerli yatırımcılara, yüzde 41,5’i yabancı yatırımcılara ait.