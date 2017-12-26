Yerli ve yabancı akademisyenler "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı"nda buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- NİŞANTAŞI Üniversitesi tarafından 28 Aralık Perşembe günü düzenlenecek \"Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı\" yerli ve yabacı pek çok akademisyeni ve uzmanı bir araya getirecek.

Üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsünde gerçekleşecek etkinlik, San Diego State Üniversitesi, Youngstown State Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Universiti Teknologi Malaysia tarafından da destekleniyor. Çalıştayda, hükümet programında da yer alan dijital dönüşümün 3 aşaması olan tüm kamu kurumlarının tek bir kurum gibi çalışmasının sağlanması, kurumların verdiği hizmet kalitesinde standartlaşma ve talep edilen kamu hizmetlerinin tek bir pakette sunulması, büyük veri, siber güvenlik, biyoinformatik, dijital oyunlar, araçlar ve teknolojiler, kuantum ve post kuantum hesaplamaları gibi konular üzerinde durulacak. Etkinlikte ayrıca ülkelerin politikalarını, stratejilerini ve üretimlerini etkileyen yapay zeka uygulamaları ve ekonomide önemli bir gündem haline gelen bitcoin gibi kavramlar masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra fırsatlar, tehditler tartışılacak ve dünyanın bugün geldiği nokta değerlendirilecek. Workshopların da olacağı çalıştay, tüm dünyadan araştırmacı, akademisyen, mühendis ve sektör uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Dijital dönüşümün önde gelen bilim insanları ve sektörün önemli uzmanlarının katılacağı çalıştayda, yapay zeka algoritması geliştirip dünyanın kullanımına sunan ve bu yıl Mehmet Akif Ersoy Bilim İnsanı Ödülünü alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, İngiltere’de pek çok üniversitede dijital dönüşüm ile girişimcilik alanlarında çeşitli ödüller almış olan Prof. Dr. Khalid Hafeez, Türkiye\'nin bilişim yönetimi alanındaki ilk doçenti ve Türkiye Birleşmiş Milletler e-devlet temsilcisi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir ve YÖK Siber Güvenlik Çalışma grubu üyesi, IEEE Biyometrik Görev Gücü Üyesi ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu gibi isimler yer alacak.

Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.İlhami Çolak, başkanlığını yaptığı çalıştay hakkında, \"Akademiden ve sektörden tüm katılımcılara yönelik üst düzey bir çalışma olacak, Nişantaşı Üniversitesi olarak, bu serinin “Dijital Dönüşümünün Temelleri ve Anahtar Oyuncular” teması ile ilk çalıştayına ev sahipliği yapıyor olacağız. Tüm katılımcılarımıza sertifika vereceğiz” dedi.

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