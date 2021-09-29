"Yerli ve milli kenevir" hasat için gün sayıyor: Poğaça gibi değişik tatlı ürünlerinde çalışmalarımız başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "yerli ve milli kenevir" olma özelliğine sahip, aynı zamanda Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu olan 'narlı' ve 'vezir'in hasadı için gün sayılıyor. OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, kenevirin gıdada kullanılacağını söyledi



2021 yılında tescil alan narlı ve vezir kenevir çeşitlerinin hasadına yakında başlanacak. Mayıs başında ekilen kenevirlerin ekim ayının ortalarına doğru hasadı yapılacak.



Gıdadan, tekstile kadar birçok alanda kullanılan kenevirlerin boyu 4 buçuk metreye kadar ulaştı.



Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneme İstasyonu'nda 11 dönüme ekilen narlının ve Amasya'nın Gökhöyük TİGEM bölgesinde ekilen vezir isimli kenevirin tohumlarının çoğaltılması sonucunda 2023 yılında kenevir ekmek isteyen birçok çiftçinin hizmetine sunulacak.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Aytaç: Poğaça gibi değişik tatlı ürünlerinde çalışmalarımız başladı

Kenevirin kullanım alanları ve hasat ile ilgili bilgiler veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Mayıs ayının başında kenevirleri tarlaya ekmiş olduk. 11 dönüm arazide şu anda tarlaya ekili durumda. Kontrollerimizi yaptık, yaklaşık olarak 15-20 gün sonra liflerimizin hasadı yapılacak. Kenevirin gıda olarak kullanımında süt olarak çalışmalar devam ediyor.



Poğaça gibi değişik tatlı ürünlerde çalışmalarımız başladı. Üretim için biraz daha vakit var. Ülkemiz üretim olarak yaygınlaşması için biraz daha vakit var. Tekstilde bir hayli mesafe alınmış oldu. Şu anda yüzde 55-60 oranında kenevirden elde edilen iplikler ve tekstil ürünleri butik olarak başlanmış oldu. BÖzellikle çiftçi nazarında pazar durumları ve süreklilik çok önemlidir. Ürününü satabileceği bir yer bulduktan sonra çitçi, kenevir üretmede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını görmüş olduk" dedi. (İHA)