'Yerli ve milli' akademisyen isteyen hukukçu: Doçentlik için yabancı dil ve merkezi sınav şartı kaldırılsın

AKP'ye yakın beyanatları ile bilinen ve 15 Temmuz'da askerlerin linç edildiği iddiasını “Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim” sözleriyle savunan Medipol Ünversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Selman Öğüt, doçentlik sınavına dair paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Doçentlik için yabancı dil şartının kaldırılması gerektiğini savunan Öğüt, "Yerli ve milli vurgusu yaparken akademisyenleri bir test formatında dil sınavına mahkum etmek haksızlıktır. Akademisyene tercüman muamelesi yapılmamalı" iddiasında bulundu.

"Merkezi sınavın kaldırılarak her üniversitenin kendi doçençlik sınavını yapması gerektiğini" savunan Öğüt, "doçençlik ve profesörlük için 5 yıl bekleme teamülünün de kaldırılması gerektiğini" öne sürdü.

Selman Öğüt'ün Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle: