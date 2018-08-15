Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

İSTANBUL, (DHA) - DÖVİZ kurlarındaki hareketlilik gözleri yerli üretime çevirdi. Sanayi alanında kullanılan makinelerin yurt dışından ithal edildiğini ve bu makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması durumunda cari açık kalemi oluşturduğuna dikkat çeken Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, \"Yedek parçalar ve özellikle makinelerin çalışmasında kullanılan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknolojik ürün olarak imal ettiğimiz Trimbox , yılda 2,5 milyar dolarlık elektronik kart hasarını önlüyor\" dedi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için desteğe hazır olduklarını söyleyen Yurttaş, yerli üretim yapan fabrikalarda ve sanayide kullanılan makinelerin yurt dışından ithal edildiğini belirterek yerli üretimi korumak gerektiğini vurguladı.Yurttaş, \" Makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması yeni bir cari açık kaleminin açılmasına sebep oluyor. Çünkü bu makinelerin kullanılan yedek parçaları, çalışmasını sağlayan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Her tamirat, her yedek parça değişimi cari açığın artmasına sebep oluyor\" diye konuştu.

\"SANAYİCİNİN MALİYETİNİ ELEKTRONİK KARTLAR ARTTIRIYOR\"

Makinelerin en pahalı parçalarının elektrik kartları olduğunu vurgulayan Yurttaş,\"Sadece makineyi ithal edip fabrikanıza üretime başladığınızda konu bitmiyor. Bu konu yerli üreticinin en çok dile getirilen şikayettir. Elektrikte şebeke kaynaklı bir dalgalanma, bir olumsuzluk yaşandığında fabrikada ki makinelerde elektronik kartlar yanıyor. Elektronik kartlar milisaniyelik elektrik değişiminden dahi zarar görürler. Makinelerin en pahalı parçaları yine elektronik kartlar oluyor. Sanayici kullandığı makinesinin elektronik kartını sürekli olarak ithal etmek zorunda kalıyor\" ifadelerini kullandı.

\"YERLİ ÜRETİM KORUNABİLMELİ\"

Finansal zorlukların dayanışma içerisinde aşılacağını ifade eden Yurttaş, \"Daha çok çalışarak daha çok üreterek cari açığın kapanmasını sağlayacağız. Ancak bu yerli üretimi korumakla gerçekleşebilir. Fabrikalarda kullanılan makineleri, hassas cihazları koruyabilmemiz gerekiyor. Türkiye’nin ilk TSE Belgeli icadı olan, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknoloji ürün olarak imal ettiğimiz Trimbox yılda 2,5 milyar dolarlık elektronik kart hasarını önlüyor\" dedi.

\"28 ÜLKEDE FABRİKALARI VE ÜRETİMLERİNİ KORUYORUZ\"

Trimbox sayesinde, sanayide kullanılan makinelerde bulunan elektronik kartların elektrik dalgalanmalarından hasar görmeden üretime devam ettiğini kaydeden Yurttaş, “Ürettiğimiz cihazlar dünyanın 28 ülkesindeki fabrikaları ve üretimlerini koruyor. Yurttaş Holding olarak hedefimiz ihracatımızı arttırıp ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak, hem ülkemizde sanayicilerimizin fabrikalarını koruma altına alıp döviz çıkışını engellemek. Trimbox, elektrik şebekelerinde sıkça yaşanmakta olan aşırı gerilimleri 10 nanosaniyelik bir süredeki tepki hızı ile engelleyerek, evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda kısacası elektriğin olduğu her yerde elektrik-elektronik cihazları korumakta ve buna bağlı yangın riskini engellemektedir\" diye konuştu.

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