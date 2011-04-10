-YERLİ ÜRETİM "GİNGER" YOLLARDA DENİZLİ (A.A) - 10.04.2011 - Denizlili fayton üreticisi Metin Demir, yerli malzemeyle ''ginger'' imal etti. Metin Demir, yaptığı açıklamada, ABD'de üretildiğinde ''yüzyılın icadı'' diye tanıtılan ''ginger''ı televizyonda gördüğünde, kendisinin de bunu üretebileceğini düşündüğünü belirtti. Genellikle polis ekipleri ve zabıtalarca kullanılan ''ginger''ların üretimine başladığını anlatan Demir şunları kaydetti: ''Yurt dışında bunun modellerini gördük, aynısını yaptık. Aküsüyle 100 kilometre yol kat edilebilen ginger, bin kilometrede 6 liralık elektrik tüketiyor. Bisiklet jantı ve tamamen yerli malzemeleri kullandık. Yurt dışından gelenler 7 bin dolar, biz 2 bin dolara satıyoruz. Şu ana kadar aldığım 5 siparişi teslim ettim.'' Demir, ilk ürettiği ''ginger''larda geri vites olmadığını, yakında bu donanıma sahip araçlar da üreteceklerini sözlerine ekledi.