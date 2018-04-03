T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yerli uçak için destek arayışı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (UZAYTEM) çalışmaları kapsamında, 'Doğan' adı verilen 2 kişilik genel havacılık uçağı projesi devam ediyor

03 Nisan 2018 14:50

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin (UZAYTEM) çalışmaları kapsamında, \'Doğan\' adı verilen 2 kişilik genel havacılık uçağı projesi devam ediyor. Bu zaman kadar üniversite kaynakları ile gerçekleştirilen projeye, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumlarından ihtiyaç duyulan nakdi veya ayni destekler ile bilgi ve tecrübe desteği alınması için çalışma yürütülüyor.
OMÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Ağustos 2013’te, 2 kişilik genel havacılık uçağı yapılması için çalışma başlatıldı. Hazırlanan proje, OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunularak onaylandı. Proje maliyetinin üniversite tarafından karşılanmasının ardından çalışmalara start verildi. Teknik araştırmalardan sonra tasarım ve eskiz çalışmalarının ardından Şubat 2015\'de uçağın yapımına geçildi. Uçağın prototipinin gövde ve kanatları yapıldı. Çalışmalar devam ederken, projeye OMÜ dışından katkı sağlanması için de çalışma başlatıldı. Bu zaman kadar üniversite kaynakları ile gerçekleştirilen projeye özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumlarından ihtiyaç duyulan nakdi veya ayni desteklerin yanında bilgi ve tecrübe desteği alınması için çalışma yürütülüyor.
Yerli tasarım ve üretim olan uçak projesi ile ilgili bilgi veren OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, \"Doğan-Hafif Sportif Uçak Projesi şu anki durumuna büyük miktarda üniversitenin sağladığı kaynaklar ve Samsun yerel sanayisinin katkıları ile gelmiştir. Proje, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda hem Samsun’un havacılık faaliyetleri açısından, hem de ülkemizdeki sivil ve amatör havacılık faaliyetleri açısından önem arz etmekte. Bu yüzden, projeye üniversitenin desteği devam ederken, özel ve kamu kurumlarından ihtiyaç duyulan nakdî veya aynî destekler yanında bilgi ve tecrübe desteği almayı da bir zaman ve iş planı içerisinde değerlendirecek çalışmalar yapmaktayız. Böylece istenen hedeflere ulaşmada daha emin ve hızlı yol almayı istemekteyiz\" dedi.
\'Doğan\' adı verilen uçağın toplam kalkış ağırlığı 750 kilogram olacak. Uçağın menzilinin 1500 kilometre olacağı, seyir hızının 277 kilometre olup, 6 bin metre yüksekliğe kadar çıkabileceği belirtildi. 180 beygir gücünde motoru bulunacak uçağın boyu 7 metre, kanat uzunluğu ise 9 metre olacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇERSAMSUN DHA SAMSUN Ondokuz MayısOMÜ HavacılıkUzay Teknolojileri UygulamaAraştırma Merkezi UZAYTEMBuOMÜ HavacılıkAraştırma Merkezinde AğustosHazırlananOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri KomisyonunaProjeTeknik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24