Yerli turist, Antalya'ya gidemeyecek

Döviz kuru ve enflasyondaki ani yükseliş yerli turisti vurdu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, enflasyonun yüzde 20'lerin üzerine çıkması nedeniyle otel fiyatlarında yüzde 30'lara varan oranlarda artış olduğunu, bu nedenle yerli turistin gelecek yıl sezonda Antalya'daki lüks otellere gelme şansının azaldığını söyledi. Yerli turistlere herhangi bir kota koymadıklarını ancak fiyat artışından dolayı doğal olarak elenme yaşanacağını belirten Yağcı, “Yerli turist bu sezon Antalya'ya çok gelemez. Ya Ege'ye gider ya da eylül, ekimden sonra gelebilir” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Yağcı, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, kur ve enflasyon artışı ile yabancı turist sayısındaki artışın etkilerini değerlendirdi, turizmdeki yeni teknolojik gelişmeleri anlattı. Oteller için yerli ya da yabancı turist önceliğinin olmadığını ifade eden Yağcı, “Ancak otellerde fiyat Euro ve dolar olarak belirleniyor. Kur artışı yabancı turisti etkilemedi ancak geliri TL olan yerli turist için ciddi bir fiyat artışına yol açtı. Enflasyon nedeniyle otellerin maliyet artışı da var. Oluşan yeni fiyatı karşılayabilen yerli turist için değişen bir şey yok. Ama karşılayamayacak olanlar ya Ege'ye gidecekler ya da Akdeniz'e eylül ve ekim aylarında gelebilecekler” dedi.

Erkan Yağcı, geçen yıl 670 dolar olan turist başına turizm gelirinin bu yıl 750 dolara çıktığını, bin dolar olan dünya ortalamasına ulaşmak için yapılması gereken birçok şey olduğunu da söyledi. Bir süredir azalış gösteren Avrupalı turistlerin Türkiye'ye geri dönmeye başladığını anlatan Yağcı, Almanya başta olmak üzere İngiltere, Hollanda ve Belçika'dan ciddi talep geldiğini belirtti.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, gelişen teknoloji ve bu teknolojiyi iyi kullanan yeni nesil sayesinde turizmde çok ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşanacağını, yurtdışına çıkışlarda artık pasaporta dahi ihtiyaç kalmayacağını anlattı. Bazı ülkelerin yurtdışı çıkışlarda yüz tanıma sistemleri kullanmaya başladığına işaret eden Yağcı, “Bu sistem sayesinde pasaporta bile bakılmadan ülkeden çıkış ya da başka bir ülkeye giriş mümkün olacak. Yeni teknolojiler sayesinde örneğin otele giriş yapan turist, resepsiyona dahi uğramadan önceden mobil telefonuna yüklenmiş anahtar barkoduyla kapısını açıp odasına yerleşebilecek” dedi.