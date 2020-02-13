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Tarım Bakanlığı 'yerli tohum' seferberliği başlattı: Gelecek 3 yılda 2 milyon ton yerli tohum üretimi

13 Şubat 2020 13:38

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği' başlattı. Yerli tohum seferberliğini basın toplantısıyla duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2020 yılındaki hedeflerinin 1 milyon 250 bin ton yerli tohum olduğunu" söyledi.

Bakan Pakdemirli, yerli tohum seferberliği kapsamında çiftçilerin de eğitileceğini, eğitimlerin Ankara, Adana, Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Manisa olmak üzere 6 ilde yapılacağını açıkladı.

Çiftçiler eğitim merkezlerinde 1'er hafta sertifikalı tohum eğitimi uygulamalı görecek.

'2023'teki hedefimiz 2 milyon ton!'

Bakan Pakdemirli, yerli tohumda  son 17 yılda 2 milyar liranın üzerinde destek ile üretimin 8 kat, ihracatın da 10 kat arttığını söyledi. 

Bakanlığı hedefi 2023 yılında yerli tohum üretimini 2 milyon tona çıkarmak. 

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