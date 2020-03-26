Yerli tohum için dozer önüne yatan Prof. Toprak: Biz yerli tohum üretmeye çalışıyoruz onlar foseptik çukuru açmaya çalışıyorlar

Pamukkale Üniversitesi'nde yerli tohum üretimi için kurulan tarlaya rektör Hüseyin Bağ talimatıyla dozer girmiş, rektörün iki profesörü tartakladığı iddia edilmişti. Dozerin önüne yatarak tarlayı korumaya çalışan Prof. Fevziye Çelebi Toprak, Rektör Hüseyin Bağ'ın kendileriyle görüşmediğini belirterek, "Biz tamamen yerli tohum üretmeye çalışıyoruz onlar araziye foseptik çukuru açmaya çalışıyorlarmış. Ne yaptıysak engel olamadık dediklerini yaptılar." diye konuştu.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk olan Prof. Toprak, "18 yıldır buradayım. Yurt dışına gitmek yok. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Biz yerli tohum üretmeye çalışıyoruz, onlar foseptik çukuru açmaya çalışıyorlar"

Prof. Toprak, Güner’in programında şunları söyledi: "Ne yapmak istediklerini biz de anlayamadık. Videolarda gözüken yer araştırmalarımızı yaptığımız deneme arazilerimiz. Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 10 yıllık bir arazisi. Biz tamamen yerli tohum üretmeye çalışıyoruz onlar araziye foseptik çukuru açmaya çalışıyorlarmış. Ne yaptıysak engel olamadık, dediklerini yaptılar.

"Bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor"

Makineler iki gecedir çalışıyor. Rektör bizimle hiç görüşmedi. Müdürümüzün üç yılda defalarca görüşme talebi oldu ama yanıt hiç gelmedi. Yapı işleri Daire Başkanı, üniversitenin güvenlik amiri ve en sonunda da rektör bey geldi. Bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor çünkü bizim buradaki tek amacımız Türkiye için yerli ve milli tohum üretmek. Dışa bağımlı olmak istemiyoruz.

"Kreş, müze, otopark yapılacakmış"

Koronavirüs'ten dolayı birçok ülkede üretim durmuş durumda. Biz de daha ne kadar yurtdışından tohum olabilir? 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü arazinin, orada duran seramızın ismi. Çocuk kreşi, müze, otopark gibi şeyler yapılacakmış. 18 yıldır Pamukkale Üniversitesi’nde çalışıyorum, bu merkez de 10 yıldır var ve çalışıyor.



Çok başarılı ürünlerimiz var. Bunca yıllık emeklerimiz boşa gidiyor. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık yıllardır ama gördüğümüz muamele ortada. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz, kanımızın son damlasına kadar buradayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Darp raporu da aldık, her şey mahkemeye götürülecek."